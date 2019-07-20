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США закликали покарати винних у вбивстві Шеремета

Новини » Політика    20.07.2019 - 10:27
США закликали покарати винних у вбивстві Шеремета
Фото: прощання з Павлом Шереметом (РБК-Україна)

Сьогодні, 20 липня, треті роковини з дня вбивства Шеремета

У суботу, 20 липня, в Києві відбулася акція пам'яті до третіх роковин з дня вбивства журналіста Павла Шеремета . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, участь в акції взяли тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, колишні колеги Шеремета, народні депутати, друзі та рідні журналіста. Під час свого виступу Тейлор закликав українську владу розслідувати вбивство журналіста та притягнути винних до відповідальності.

"На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії", - наголосив він.

США закликали покарати винних у вбивстві Шеремета

Крім того, рідні та колишні колеги Шеремета заявили, що вимагають відставки міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та голови Національної поліції.

"Ми наголошуємо на тому, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор Юрій Луценко та голова Нацполіції Сергій Князєв мають піти у відставку через нерозкриття цієї справи. Ми сподіваємося, що парламент дев’ятого скликання підтримає цей запит суспільства на встановлення справедливості", - зазначили вони.

Також, учасники акції закликали президента Володимира Зеленського сформувати робочу групу з представників правоохоронних органів для надання звіту щодо результатів трирічного розслідування вбивства Шеремета.

Нагадаємо, у грудні минулого року генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що коло підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета значно звузилося. Однак Луценко додав, що "навіть ФБР не змогло надати допомогу" для встановлення виконавців.

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