Премьеры апреля 2025 года: что посмотреть в кинотеатрах

"Выжившие. Выход во тьму" / Arcadian

Жанр: постапокалиптический фильм ужасов, боевик

постапокалиптический фильм ужасов, боевик Дата премьеры: 3 апреля

Почти 15 лет назад главный герой, убегая от страшного события, которое опустилось на землю, спас двух мальчиков, которых сейчас воспитывает как родных детей. До сих пор скрываясь от страшной опасности, подстерегающей в ночное время, один из ребят не успевает вернуться домой в указанное время. Для спасения своего ребенка мужчина отправляется на настоящую ночную охоту, чтобы вернуть потерю домой.

"Мышеловка"

Жанр: военная драма, триллер

военная драма, триллер Дата премьеры: 3 апреля

Антон впервые оказывается в зоне боевых действий, в блиндаже, вход в который заваливает от прямого попадания снаряда. Он приходит в себя с многочисленными травмами, в одиночестве, заключенный под землей в нескольких квадратных метрах, без выхода. Герой использует все доступные средства и ресурсы, чтобы выбраться из смертельной ловушки.

"Такие мелочи" / Small Things Like These

Жанр: историческая драма

историческая драма Дата премьеры: 3 апреля

Накануне Рождества Билл - добросердечный торговец углем и отец пятерых дочерей - случайно узнает об ужасных условиях в местном монастыре, где содержат "падших женщин". Это открытие пробуждает болезненные воспоминания о собственном детстве и ставит мужчину перед моральной дилеммой: сохранить молчание, как это делают все в городе, или рискнуть всем, чтобы спасти женщин.

"Minecraft: Фильм" / A Minecraft Movie

Жанр: приключенческое фэнтези, комедия

приключенческое фэнтези, комедия Дата премьеры: 3 апреля

Молодая девушка и ее группа удивительных авантюристов оказываются в страшной опасности после того, как героев внезапно затянуло в таинственный портал. Они должны объединить усилия для того, чтобы освоиться в этом причудливом кубическом мире, чтобы в конце концов вернуться в реальность. Впереди их ждут непредсказуемые испытания и интересные квесты, в которых друзья должны проявить свою смелость, любознательность и собственные уникальные навыки.

"Кислородная станция"

Жанр: биографическая драма

биографическая драма Дата премьеры: 10 апреля

1980 год, СССР. Многолетний политический заключенный Мустафа Джемилев отбывает ссылку в поселке Зырянка в советской Якутии. Здесь он работает на кислородной станции: ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом. Его повседневный монотонный труд напоминает судьбу мифологического Сизифа.

"Роковой месседж" / Drop

Жанр: триллер, детектив

триллер, детектив Дата премьеры: 10 апреля

Вайолет - вдова и мать, которая впервые за долгое время решает пойти на свидание. В дорогом ресторане она облегченно вздыхает: ее кавалер Генри оказывается даже более привлекательным и обаятельным, чем она ожидала.

Но романтическая атмосфера быстро сменяется напряжением, когда на телефон Вайолет начинают приходить анонимные сообщения. Сперва они просто раздражают, но очень скоро превращаются в настоящий террор.

"Любитель" / The Amateur

Жанр: шпионский триллер

шпионский триллер Дата премьеры: 10 апреля

Жизнь Чарли Геллера, гениального, но замкнутого в себе сотрудника ЦРУ, меняется навсегда после трагической гибели его жены во время террористического акта в Лондоне.

Не получив поддержки от своего руководства, он решает самостоятельно раскрыть дело и отправляется в опасное путешествие по всему миру, чтобы найти виновных. Его острый ум - это единственное оружие, которое помогает ему избежать преследователей и осуществить месть.

"Спящие псы" / Sleeping Dogs

Жанр: криминальный триллер

криминальный триллер Дата премьеры: 17 апреля

Бывший детектив спустя много лет с момента страшного убийства, произошедшего при его службе, решает еще раз пересмотреть материалы десятилетней давности. Страдая довольно тяжелой болезнью, которая видоизменяет ему память, каждая попытка вспомнить любую деталь оказывается чрезвычайно сложной. Но неожиданно для себя мужчина открывает новые доказательства, которые в корне могут изменить ход давно забытого дела.

"Под замком" / Locked

Жанр : триллер

: триллер Дата премьеры: 17 апреля

Неосмотрительный вор выбирает не слишком подходящую жертву для своего очередного преступления. Совсем скоро мужчина оказывается в ловушке более искусного и властного героя, который начинает вести собственную ожесточенную игру по своим жестоким правилам. Жизнь Эдди находится в страшной опасности, поэтому он вынужден искать любого возможного пути спасения, пока у него еще есть время.

"Рейс навылет" / Fight or Flight

Жанр: криминальный боевик

криминальный боевик Дата премьеры: 17 апреля

Наемник Лукас хочет наконец завязать, но боссы дают последнее задание: выслеживать и сопровождать цель в самолете. Однако ситуация значительно усложняется, когда оказывается, что самолет - полный бешеных киллеров-убийц и у всех есть фото Лукаса.

"Грешники" / Sinners

Жанр: фильм ужасов о сверхъестественном

фильм ужасов о сверхъестественном Дата премьеры: 17 апреля

Пытаясь навсегда оставить свое страшное прошлое позади и начать совершенно новое бытие, братья-близнецы возвращаются в родной город, чтобы начать все заново. Совсем скоро они узнают о том, что еще большие испытания ждут их в недалеком будущем. Удастся ли героям преодолеть все препятствия, которые возникают на пути, не подвергая собственные жизни смертельным опасностям?

"Квир" / Queer

Жанр: драма

драма Дата премьеры: 24 апреля

В фильме "Квир" рассказывается история молодого человека по имени Андрей, который решает обогатить свою жизнь и найти себя в сложных отношениях. Случайная встреча с необычной девушкой Ромой переворачивает его мир с ног на голову. Они вместе пройдут через многие испытания и обнаружат новое значение слова "любовь".

"Две сестры"

Жанр: драма

драма Дата премьеры: 24 апреля

Яшмина и Малгожата - сводные сестры, которые давно прекратили общение. Но известие о том, что их отец ранен в Украине, заставляет сестер вместе отправиться на его поиски в охваченную войной страну. Во время путешествия они знакомятся с украинцами, проходят сквозь различные испытания и жизненный опыт, что помогает сблизиться, переоценить ценности и наконец понять друг друга.

"Глаза: Легенда Карпат" / The Legend of Ochi

Жанр: приключенческое фэнтези

приключенческое фэнтези Дата премьеры: 24 апреля

Девушка Юля родилась среди мощных Карпат, в лесах которых скрыты таинственные магические создания. На некоторых - охотятся, от некоторых - убегают. Об особых - создают легенды. Как о новом "знакомом" Юли - волшебном Очи, которого очень нужно вернуть домой.

"Until Dawn: До рассвета" / Until Dawn

Жанр: фильм ужасов

фильм ужасов Дата премьеры: 24 апреля

Небольшая компания друзей решает поселиться в горном шале, чтобы весело провести выходные. Оторвавшись от цивилизации и общественного давления, восемь молодых людей намерены расслабиться как им заблагорассудится.

Однако вскоре они начинают подозревать, что рядом кто-то есть. Они узнают о местных легендах и монстре, который живет в лесу с давних времен. Но еще страшнее то, что поблизости блуждает вполне реальный маньяк в маске, который жаждет новых жертв. Теперь друзьям не до веселья - им придется спасаться от жестокой расправы.

"Аудитор-2" / The Accountant 2

Жанр: боевик, триллер

боевик, триллер Дата премьеры: 24 апреля

Убийство главы казначейства требует незаурядного подхода, Кристиан Вольф, бухгалтер с блестящим умом, берется за дело. Он использует свои знания и склонность к рискованным методам, чтобы проникнуть в гущу финансовых интриг, раскладывая каждый фрагмент сложного пазла.

В его руках - ключ к разгадке, которая может потрясти основы власти, но каждый его шаг вглубь заговора увеличивает опасность, подстерегающую его на каждом углу.

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