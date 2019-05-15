Прекрасна можливість: Вакарчук звернувся до українців

Святослав Вакарчук, лідер групи "Океан Ельзи", звернувся до українців у відео, яке розмістив на новій сторінці в Instagram.

Святослав Вакарчук у свій день народження, 14 травня, вирішив створити власну сторінку в Instagram. З'ясувалося, що раніше у нього своєї окремої сторінки в цій соціальній мережі не було. Всі новини про українського співака з'являлися або на офіційній сторінці групи "Океан Ельзи", або на сторінках фан-груп.

У своєму відеозверненні Святослав Вакарчук подякував фанатам за вітання і відзначив, що більшість повідомлень він отримав саме в Instagram.

"Ви правда зробили мій день, просто така кількість позитиву і від деяких привітань моє серце просто тануло. Дякую вам, якщо я дійсно цього заслужив. З урахуванням того, що більшість повідомлень прийшло в Instagram, я усвідомив, що в мене немає свого аккаунта в Instagram і подумав, що це прекрасна можливість прямо зараз, у свій день народження, нарешті завести його", - сказав Вакарчук.

Вакарчук записав відеозвернення (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

В коментарях шанувальники ще раз привітали українського артиста з днем народження. Крім того, деякі користувачі відзначили, що новий аккаунт може стати у пригоді Святославу Вакарчуку у зв'язку з його рішенням піти в політику.

Трохи пізніше Вакарчук розмістив у новому обліковому записі кілька фотографій і показав свого кота на ім'я Северин.

Перші фотографії в акаунті Вакарчука (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Святослав Вакарчук збирається йти на парламентські вибори.

А також розповідали про те, що стало відомо, хто очолив передвиборний штаб Святослава Вакарчука.