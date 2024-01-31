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Представитель ТЦК в Киеве рассказал, раздают ли сейчас повестки в спортзалах и кафе

Где в Киеве раздают повестки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается. В столице продолжают раздавать повестки в спортивных залах и кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Вечерний Киев".

Как происходит мобилизация в столице

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый рассказал, как сейчас проходит мобилизация в столице.

"Территориальный центр комплектования и социальной поддержки получает задачи от Киевского городского ТЦК, в которых определены количественные и качественные показатели по призыву военнообязанных граждан", - рассказал представитель ТЦК

"Далее проводим оповещения лиц и уточняем их данные. ВЛК устанавливает пригодность к военной службе", - добавил он.

По его словам, после этого определяют людей, подлежащих мобилизации по состоянию здоровья и возрастным характеристикам. Их распределяют в команды, которые доставляют в учебные центры.

На вопрос журналиста, раздают ли сейчас в столице повестки в кафе и спортзалах, он ответил, что ничего противозаконного в этом нет.

"Ну а почему нет?! Законодательством не определены конкретно места вручения повестки. Меры по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", - сказал Новосядлый.

 

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