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На OLX обнаружена новая схема аферистов: в чем состоит "развод"

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Пятница 07 апреля 2023 08:58
На OLX обнаружена новая схема аферистов: в чем состоит "развод" Мошенники в Украине обманывают людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мошенники в Украине не перестают придумывать новые схемы обмана украинцев. Так, на популярном сайте бесплатных объявлений OLX действует "развод", на который многие украинцы попадают.

Об обмане рассказала Мария Власюк в Facebook-группе "Мошенники на OLX".

В чем состоит схема обмана

Так, на сайте на ваше объявление реагирует якобы заинтересованный клиент. Он отправляет продавцу ссылку на фейковую доставку и пишет, что оплатил товар. Ни в коем случае не проходите по ссылке, так как это обман.

"Хочу, чтобы люди знали в лицо человека, наживающегося на неосведомленности других. Если кто не в курсе, то говорю - переходить по любой ссылке, которую вам сбрасывают покупатели вам для получения оплаты/подтверждения заказа нельзя", - написала Мария Власюк.

Женщина предоставила скриншоты переписки с мошенницей, чтобы люди знали, как работает афера.

На OLX обнаружена новая схема аферистов: в чем состоит &quot;развод&quot;На OLX обнаружена новая схема аферистов: в чем состоит &quot;развод&quot;На OLX обнаружена новая схема аферистов: в чем состоит &quot;развод&quot;Скриншот переписки с мошенницей (фото: Мария Власюк)

Как защититься от мошенников

Владельцам банковских карт следует следовать таким советам:

  • не предоставлять/не разглашать третьим лицам реквизиты карты, cvv-код, ПИН-карты, ОТР-пароли, пароли к интернет- или мобильному банкингу и др.
  • по любым вопросам относительно заблокированной карточки или счета обращаться самостоятельно (перезванивать) в контактный центр банка;
  • совершать операции только на проверенных и официальных сайтах, не переходить по ссылкам, отправленным продавцами.

Также напомним, что с 1 апреля вступили в действие изменения в закон Украины "О платежных услугах", предусматривающие возврат средств клиенту по так называемым неправомерным операциям сразу после того, как банк завершит соответствующее внутреннее расследование.

Впрочем, до сих пор не разработаны механизмы того, как доказать, что операция была "неправомерной".

Напомним, что украинцы сообщают о циничных мошенниках в соцсетях.

Также мы сообщали, что на OLX обнаружили циничных аферистов.

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