Представлена первая тестовая версия Android 15: что нового появилось

Подробности обновления Android 15

Некоторые инновации касаются платформы Android Dynamic Performance Framework, ориентированной на оптимизацию системы питания мобильных устройств. Они направлены на улучшение реакции устройства на требования процессора, что способствует повышенной энергоэффективности приложений с длительными фоновыми задачами.

Другие нововведения сфокусированы на обеспечении безопасности, включая более надежную защиту от вредоносных программ в файлах приложений, а также последнюю версию Privacy Sandbox, предоставляющую альтернативу использованию сторонних файлов cookie в Google.

Android 15 внесла улучшения в работу камеры в сторонних приложениях, над чем также работала компания Samsung в последнее время. Появились новые инструменты для дополнительной обработки изображений, сделанных при недостаточном освещении, с целью придать им более яркий вид.

Разработчики приложений теперь также могут получить доступ к элементам управления вспышкой для регулировки ее интенсивности.

Другие нововведения в Android 15

параметр "Вибрация клавиатуры", который позволяет отключить виброотклик при работе с виртуальной клавиатурой;

функция "Снижение громкости уведомлений" - если одно приложение присылает много сообщений подряд, то система постепенно будет приглушать их громкость. Эту опцию можно настраивать или вообще отключать

тактильная отдача при регулировке яркости

Процесс тестирования Android 15 будет происходить в три этапа

Developer Preview - релизы в феврале и марте

Beta - релизы в апреле и мае

Platform Stability - релизы в июне и июле

Сейчас ОС можно попробовать только на некоторых смартфонах Pixel и через эмулятор Android Studio. Сам выход финальной версии Android 15 ожидается в конце лета или начале осени 2024 года.