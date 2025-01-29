Представлена новая модель ИИ, которая может превзойти DeepSeek: подробности

Что известно про новую модель ИИ

Необычное время выпуска Qwen 2.5-Max - в первый день Китайского Нового года, когда большинство китайцев находятся в отпуске и проводят время с семьями, - указывает на растущее давление со стороны стремительного взлета DeepSeek. За последние три недели стартап вызвал ажиотаж не только среди зарубежных конкурентов, но и среди местных технологических гигантов.

"Qwen 2.5-Max превосходит практически по всем параметрам GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B", - заявило облачное подразделение Alibaba в официальном объявлении в WeChat, ссылаясь на самые продвинутые открытые ИИ-модели OpenAI и Meta.

Выпуск 10 января ИИ-ассистента DeepSeek, основанного на модели DeepSeek-V3, а также релиз DeepSeek-R1 20 января потрясли Кремниевую долину. Стоимость акций технологических компаний упала, поскольку заявленные низкие затраты на разработку и использование китайской модели заставили инвесторов сомневаться в многомиллиардных расходах крупнейших ИИ-компаний в США.

Но успех DeepSeek вызвал гонку среди китайских конкурентов за обновление собственных ИИ-моделей.

Через два дня после выхода DeepSeek-R1 владелец TikTok ByteDance представил обновление своего флагманского ИИ, заявив, что он превосходит OpenAI o1 (поддерживаемый Microsoft) в тесте AIME, оценивающем способность моделей понимать и выполнять сложные инструкции. Это подтверждает заявление DeepSeek о том, что его R1 сопоставим с OpenAI o1 по ряду показателей.

DeepSeek против местных конкурентов

Предшественник DeepSeek-V3, модель DeepSeek-V2, вызвал "ценовую войну" на рынке ИИ в Китае после своего выпуска в мае 2023 года.

Факт, что DeepSeek-V2 был open-source и необычайно дешевым (всего 0,14 долларов за 1 миллион токенов), вынудил Alibaba Cloud объявить о снижении цен на ИИ-модели до 97 процентов. За ней последовали другие китайские технологические гиганты, включая Baidu (9888.HK), выпустившую первый китайский аналог ChatGPT в марте 2023 года, и крупнейшую интернет-компанию Китая Tencent (0700.HK).

Основатель DeepSeek Лян Вэньфэн в редком интервью китайскому изданию Waves в июле заявил, что стартап "не интересует ценовая война", так как его главная цель - достижение AGI (искусственного общего интеллекта).

OpenAI определяет AGI как автономные системы, превосходящие людей в большинстве экономически значимых задач.

В то время как Alibaba и другие китайские гиганты насчитывают сотни тысяч сотрудников, DeepSeek функционирует скорее как исследовательская лаборатория. В команде работают выпускники и докторанты ведущих китайских университетов.

Лян утверждает, что крупнейшие технологические корпорации Китая могут не вписаться в будущее индустрии ИИ, поскольку их высокие затраты и иерархическая структура мешают гибкости и скорости инноваций.

"Крупные базовые модели требуют постоянного развития, а возможности технологических гигантов не безграничны", - подчеркнул он.