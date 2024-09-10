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Представлен универсальный робот NEO Beta, который станет надежным помощником в доме

Робот NEO Beta меняет представление о помощи по дому (скриншот: YouTube/@therobotreport7420)
Автор: Павел Колесник

Технологическая компания 1X Technologies представила прототип робота-дворецкого NEO Beta, серийное производство которого планируется начать в конце года на заводе в Моссе, Норвегия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-ресурс The Robot Report, посвященный новостям и анализу в сфере робототехники.

Что известно о роботе 

Этот робот создан для бытового использования и будет доступен для широкой публики, подобно кофемашинам и пылесосам. 

Разработанный с нуля, NEO Beta способен выполнять различные домашние задачи и даже ходить за покупками, если магазин находится рядом. Одного заряда хватает на 2-4 часа работы, а его максимальная скорость достигает 12 км/ч. Робот может переносить до 20 килограммов, что позволит ему справляться с покупками. 

Скриншот

С ростом в 1,65 метра и весом всего 25 кг, NEO Beta заметно легче конкурентов, таких как Tesla Optimus Gen 2 (57 кг) и Figure 02 (70 кг). В отличие от них, он одет в мягкий комбинезон, что делает его менее жестким и, возможно, более удобным для бытового использования. 

NEO имеет ноги и предназначен для использования потребителями (фото: 1X Technologies)

Несмотря на интересные характеристики, вопросы о пользе, доступности и безопасности таких роботов еще предстоит решить. Стоимость NEO Beta пока не раскрыта, но для сравнения, Tesla Optimus оценивается в 20 000 долларов, а Unitree G1 стоит около 16 000 долларов. 

 

Напомним, что в сети показали мохнатого робота-собаку Sparkles, который умеет танцевать.

А еще мы писали, что Google создала "Конституцию для роботов", которая будет гарантировать, что они не смогут причинить нам вреда.

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Искусственный интеллект