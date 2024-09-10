Представлен универсальный робот NEO Beta, который станет надежным помощником в доме

Что известно о роботе

Этот робот создан для бытового использования и будет доступен для широкой публики, подобно кофемашинам и пылесосам.

Разработанный с нуля, NEO Beta способен выполнять различные домашние задачи и даже ходить за покупками, если магазин находится рядом. Одного заряда хватает на 2-4 часа работы, а его максимальная скорость достигает 12 км/ч. Робот может переносить до 20 килограммов, что позволит ему справляться с покупками.

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С ростом в 1,65 метра и весом всего 25 кг, NEO Beta заметно легче конкурентов, таких как Tesla Optimus Gen 2 (57 кг) и Figure 02 (70 кг). В отличие от них, он одет в мягкий комбинезон, что делает его менее жестким и, возможно, более удобным для бытового использования.

NEO имеет ноги и предназначен для использования потребителями (фото: 1X Technologies)

Несмотря на интересные характеристики, вопросы о пользе, доступности и безопасности таких роботов еще предстоит решить. Стоимость NEO Beta пока не раскрыта, но для сравнения, Tesla Optimus оценивается в 20 000 долларов, а Unitree G1 стоит около 16 000 долларов.