Google создала "Конституцию для роботов", которая будет гарантировать, что они нас не убьют

Группа, специализирующаяся на робототехнике в подразделении DeepMind компании Google, представила три инновационных продукта, направленных на повышение скорости принятия решений, эффективности и безопасности действий роботов при выполнении задач в присутствии людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

AutoRT, система сбора данных, функционирует на базе визуальной языковой модели (VLM) и большой языковой модели (LLM), которые обеспечивают роботам способность оценивать окружающую среду, адаптироваться к новым условиям и принимать решения по поставленным задачам. VLM применяется для анализа окружения и распознавания объектов в зоне видимости, тогда как LLM отвечает за творческое решение задач.

Важнейшим новшеством AutoRT стало появление в блоке LLM "Конституции роботов" - направленных на безопасность команд, предписывающих машине избегать выбора задач, в которых принимают участие люди, животные, острые предметы и даже электроприборы.

В целях дополнительной безопасности роботы программируются на остановку, когда усилие на суставах превышает определенный порог; а в их конструкции теперь имеется дополнительный физический выключатель, которым человек может воспользоваться в экстренном случае.

Авторы "Конституции робота" были вдохновлены Тремя законами робототехники Айзека Азимова:

Робот не может навредить человеку или из-за своего бездействия допустить, чтобы человеку был причинен вред

Робот должен подчиняться приказам человека, если эти приказы не противоречат Первому закону

Робот должен заботиться о своей безопасности до тех пор, пока это не противоречит Первому и Второму законам

Айзек Азимов (фото:УкрЛиб)

Вторым инновационным улучшением стала система SARA-RT (Self-Adaptive Robust Attention for Robotics Transformers), ориентированная на оптимизацию работы модели RT-2. Исследователи обнаружили, что при удвоении объема входных данных, например, при повышении разрешения камер, потребность в роботе в вычислительных ресурсах увеличивается вчетверо.

Эту проблему удалось преодолеть с использованием нового метода тонкой настройки искусственного интеллекта, названного up-training. Он эффективно превращает квадратичный рост потребности в вычислительных ресурсах в почти линейный, позволяя модели работать более эффективно, сохраняя при этом высокое качество.

Наконец инженеры Google DeepMind представили искусственный интеллект RT-Trajectory, упрощающий обучение роботов выполнению конкретных задач. При постановке задания оператор демонстрирует образец выполнения; RT-Trajectory анализирует предоставленную человеком траекторию движения и адаптирует его к действиям робота.

"Конституция роботов" от Google (фото: DeepMind)