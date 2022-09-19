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Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Новина українською →
Украина , Понедельник 19 сентября 2022 21:32
Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото Татьяна Чубак представит Украину на Миссис Вселенная 2022 (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Представительницей от Украины на мировом конкурсе красоты Миссис Вселенная 2022 года станет Татьяна Чубак.

Что известно об участнице и ее жизни вне конкурса - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Что мы знаем о Татьяне Чубак?

Женщина родом из Тернополя. В своем городе она является президентом благотворительного фонда, который занимается участниками АТО и их семьями, и почетным консулом Венгрии.

Кроме того, Татьяна многодетная мама и воспитывает троих детей.

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Татьяна Чубак с сыном (фото: instagram.com/tetyana_chubak)

После 24 февраля участница конкурса начала активно заниматься волонтерством на информационном фронте и собирала гуманитарную помощь.

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Женщина воспитывает детей и активно волонтерит (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

По словам самой участницы, это очень приятно и ответственно представлять Украину на конкурсе красивых, очаровательных, умных и успешных женщин со всего мира. Особенно сейчас, когда необходимо привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине.

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Известно, что Татьяна должна представлять Украину в конкурсе красоты еще в прошлом году. Однако этого не произошло из-за проблем с визой.

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Представительница Украины на конкурсе Миссис Вселенная 2022 (фото: Facebook / Татьяна Чубак)

Что известно о конкурсе Миссис Вселенная 2022

Миссис Мира – это международный конкурс красоты для замужних женщин, который первоначально проводился как театрализованное представление красоты Миссис Америка.

Действующей Миссис Мира 2021 года является американка Шейлин Форд.

Эта красотка представит Украину на Миссис Вселенная 2022: яркие фото

Шейлін Форд (фото: instagram.com/shaylynsford)

В этом году конкурс пройдет в декабре 2022 года в Лас-Вегасе.

Добавим, что в 2008 году титул Миссис Мир получила украинская певица и жена пакистанского миллиардера Камалия.

Ранее мы писали о Мисс Украине Вселенная Виктории Апанасенко, которая сейчас без устали помогает детям и ВСУ.

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