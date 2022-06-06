Лікарі назвали 5 неочевидних ознак раку шкіри: перевірте себе негайно!

З настанням літа багато людей будуть намагатися якомога більше засмагати. Хоча деякі сонячні промені можуть бути корисними для нас як джерело вітаміну D, занадто тривалий час на сонці може мати серйозні наслідки.

Раннє виявлення раку шкіри може значно підвищити шанси на його ефективне лікування, тому вкрай важливо, щоб всі знали про неочевидні симптоми, на які слід звернути увагу, передає Express.

Як і всі проблеми зі здоров'ям, профілактика раку шкіри більш сприятлива, ніж лікування.

"Ми повинні робити все можливе, щоб в першу чергу уникнути раку шкіри, і використання достатньої кількості сонцезахисного крему, що блокує шкідливі промені UVA і UVB, має стати важливою частиною нашого повсякденного життя цілий рік, а не тільки в сонячну погоду", - говорить Сем Цинкір, виконавчий директор клініки шкіри і волосся Este Medical Group.

Ранні ознаки раку шкіри:

Зміни зовнішнього вигляду і текстури родимок

У багатьох з нас є новоутворення на шкірі, звані родимками, які, як правило, нешкідливі, але можуть бути і місцем для розвитку меланоми. Важливо регулярно перевіряти свої родимки на предмет будь-яких змін, які можуть відбутися. Використовуйте метод АМКДЗ - асиметрія, межа, колір, діаметр і зміни - і зверніться за порадою до свого терапевта, якщо помітите будь-які зміни в цих характеристиках.

Зміни нігтів на ногах і руках

Рак шкіри може розвинутися на будь-якій ділянці нашого тіла, але одне з місць, за яким ми повинні стежити, - це наші нігті на руках і ногах. Меланоми можуть проявлятися у вигляді темних плям або смуг під нігтями, а шкіра навколо нігтя також може стати темніше. Невелика шишка або вузлик під нігтем, а також розщеплення нігтя теж можуть бути факторами, що насторожують .

Постійний свербіж

Для нашої шкіри цілком природно час від часу свербіти, і зазвичай це абсолютно нешкідливо. Однак, якщо він не проходить в одній конкретній області, це може бути ознакою раку шкіри, особливо якщо присутні інші попереджувальні ознаки, такі як зміни зовнішнього вигляду. Ці симптоми легко прийняти за укус комахи, тому важливо уважно стежити за ними.

Порушення зору

Традиційно меланоми з'являються на шкірі, але вони також можуть розвиватися в очах і викликати зміни в нашому зорі. Очну меланому може бути важко помітити, поки вона не стане дійсно запущеною, і симптоми включають нечіткість зору, знебарвлені плями і збільшення кількості мушок - нечітких ліній, які є у деяких з нас в полі зору.

Рекомендуються регулярні огляди очей, оскільки вони часто є найкращим способом виявлення меланоми ока.

Лускаті плями

Час від часу наша шкіра може ставати сухою і лущитися, і часто нема про що турбуватися. Але стійкі плями, що лущаться, іноді можуть бути симптомом раку шкіри. Якщо регулярне зволоження не вирішує проблему, важливо звернутися за допомогою до лікаря.