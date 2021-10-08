Ці предмети категорично не можна піднімати з землі: вони принесуть нещастя

Знаючи, які це можуть бути речі-"приманки", буде легше себе убезпечити та не стати жертвою чужих злих намірів.

Ключі

Тут важливо зазначити, що не зв'язка і саме знайдені поодинокі ключі краще не підіймати з землі, позаяк саме на такі роблять всілякі заговори на хвороби або пристріт. При цьому існує думка, що виявлені ключі обіцяють удачу і везіння - тільки якщо їх не брати в руки, а просто побачити.

Монети і купюри

На залізні гроші зазвичай наговорюють невдачі та недуги, і після цього такі монети кидають на перехресті. Згідно з народною прикметою, якщо гроші підібрати на вулиці, то це може обіцяти великі збитки та втрату добробуту.

Коштовний метал

На прикраси теж нерідко наводять привороти. Людина, яка до них доторкнеться, щоб забрати, може отримати блок на досягнення цілей.

Ляльки та саморобні іграшки

Такі речі взагалі вважають символами наведення пристріту - при виявленні краще їх не переступати й обходити стороною.

Шпильки, голки, спиці

Слід запам'ятати, що всі колючі предмети називають джерелами негативної енергетики. Подібні "колючки" викидають частіше спеціально, щоб перекинути пристріт на іншу людину.

Годинники

Вважаються дуже небезпечним предметом. Наручний годинник зазвичай знімають з руки покійного і викидають, щоб той, хто їх вирішить привласнити собі, міг смертельно захворіти.

Скло або дзеркало

Такі речі здатні зберігати весь негатив, який накопичили від попереднього власника. Лихо і негаразди можна притягнути, якщо взяти їх в руки та подивитися на зображення.

Хрестики та ланцюжки

Вважається, що подібні предмети можуть передати всі гріхи та хвороби людини, якій належали раніше, тому брати їх в руки або приміряти настійно не рекомендується.