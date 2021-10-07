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Ці речі категорично не можна тримати вдома: вони приносять бідність

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Четвер 07 жовтня 2021 21:40
Ці речі категорично не можна тримати вдома: вони приносять бідність Деякі речі приносять бідність в будинок
Автор: Styler

За старих часів наші предки вірили, що деякі речі здатні притягувати в будинок бідність та інші прикрощі. І, як би це дивно не звучало, сьогодні ці вірування залишаються актуальними, кажуть біоенергетики, фахівці фен-шуй і навіть психологи.

Від чого варто негайно очистити ваші шафи й комори, щоб залучити в будинок тільки позитивну енергетику - розписано у книзі "Мудрість століть".

Список речей, які приносять в будинок бідність

Старі речі

Ношений одяг, газети або журнали, які ви вже не будете читати - всьому цьому місце в минулому і на звалищі. Якщо раптом кофточка, яка вам так дорога, ніколи на вас не налізе, а викинути її не підіймається рука - краще віддати її на благодійність.

Розбите скло

Це може бути тріснуте вікно, розбите дзеркало або кружка з відколотою ручкою. Не зберігайте їх вдома, адже розбите скло символізує пролом в захисті.

Будь-яка річ, якою не користувалися більше трьох років

Навіть якщо вона абсолютно нова, енергетика застою починає накопичуватися в ній.

Годинники, які не працюють

Зупинився час - поганий знак. Або віднесіть їх в ремонт, або ж викидайте, не замислюючись.

"Мертві" речі

Перші серед них - сухі квіти. Все віджиле - це некротична енергетика в'янення. Сюди ж можна включити опудала тварин, засушених метеликів або жуків, роги звірів і пір'я птахів.

Обтріпаний віник

Старий, облисілий віник веде до втрачання фінансів. Тому все, чим ви наводите порядок, має саме міститися в порядку.

Картини й фотографії із зображенням бурі (поганої погоди)

Якщо вам здається, що акварелі з дощем - це лірично і дуже красиво, їх можна залишати. Однак придивіться і відчуйте зображене: якщо картина хоч на мить навела вас на тривожні думки, то краще підшукати для неї іншого власника (або викинути).

Непарні речі

Наприклад, стоїть на балконі одна лижа або завалився за взуттєвої полицею "самотній" капець. Такі предмети побуту вже не послужать користю і лише заважають заводитися новим покупкам, блокуючи енергетику.

Читайте також про те, які речі не можна тримати на кухні й потрібно викинути прямо зараз.

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