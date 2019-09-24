Запропонували звільнитися по-хорошому: у МОЗ назріває гучний скандал

У Міністерстві охорони здоров'я України назріває грандіозний скандал. Фахівці директоратів, державні службовці різних відділів написали відкритий лист до прем'єр-міністра України Олексію Гончаруку, в якому пояснили, що дії нового керівництва МОЗ ставлять під загрозу продовження реформи охорони здоров'я в Україні.

Як повідомляють працівники МОЗ, керівництво міністерства здійснює тиск на керівників директоратів.

"Тиск на керівництво директоратів – приклад політичних репресій. Тобто, для того, щоб вам запропонували звільнитися "по-хорошому", досить просто мати власну думку і силу захищати закон і зміни, які українці повинні відчути на собі як можна швидше. Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям", - пишуть працівники МОЗ в Facebook і додають, що українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви.

Також працівники міністерства повідомили, що в останні три тижні робота практично паралізована, так як керівництво не виконує багато пунктів своєї роботи.

Скріншот

"Ми не тримаємося за свої посади. Ми не ставимо умови: з цим керівником ми будемо працювати, а з цим – ні. Ми готові працювати з тим керівництвом, яке дотримується законодавства, що працює прозоро і буде брати на себе відповідальність і далі впроваджувати медичну реформу", - повідомив один з працівників МОЗ у коментарі для Styler.

Відкритий лист до прем'єр-міністра від працівників МОЗ

Під листом до прем'єр-міністра Гончаруку підписалося 40 працівників міністерства і як повідомляє джерело, вони всі готові до того, що їх звільнять.