Пропонували хабарі і лякали Зеленським: у Києві спіймали нахабних правопорушників

У Києві, на вулиці Шовковичній, патрульні поліцейські зловили абсолютно п'яного водія, який влаштував цирк під час затримання. Він пропонував хабар поліції і лякав Зеленським, а після зупинки автомобіля пересів на заднє сидіння і прикинувся пасажиром. Деталі повідомили на сайті "Інформатор".

Інцидент стався в середу, 14 серпня, близько третьої години ночі. Поліцейські помітили автомобіль Hyundai Elantra, який проїхав на вулиці Басейній на червоний знак світлофора. Спочатку екіпаж патрульних спробував зупинити авто, але водій не підкорився вимогам поліції і зав'язалася погоня.

Пізніше автомобіль все ж таки зупинився і з'ясувалося, що в салоні знаходиться двоє чоловіків у стані сильного алкогольного сп'яніння. Один з них – це водій, який швидко пересів на заднє сидіння, щоб прикинутися пасажиром.

У Києві патрульні зловили нахабних і п'яних водіїв (фото: kiev.informator.ua)

Спочатку затримані стверджували, що викликали драйвера, який при вигляді поліції кинув клієнтів і втік, потім вони стверджували, що драйвер – це їхній друг. А потім вони розповіли, що спокійно піднімалися від Бессарабської площі, а їх раптово зупинили і звинуватили в їзді в нетверезому вигляді.

Далі між порушниками і поліцейськими почався конфлікт, і водій звинуватив патрульних в корумпованості і став погрожувати ім'ям Володимира Зеленського. Також він двічі спробував дати хабар поліції у розмірі 3 тисяч доларів. Журналістів, які були присутні при інциденті, затримані також звинуватили в корумпованості і сказали, що вони здійснюють зйомку за гроші.

Після декількох невдалих спроб водій зміг пройти тест на драггері, який показав наявність алкоголю. При обшуку автомобіля було виявлено грошові кошти у розмірі тисячі гривень і близько трьох тисяч доларів США. Водієві висунули підозру у водінні транспортного засобу в нетверезому стані, а його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

П'яні гонки з поліцейськими, хабар - деталі нічного інциденту в Києві (Відео: YouTube/Інформатор)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві водія, який влаштував ДТП, ледь не розірвали.

А також розповідали про те, що в Одесі суддя обхамив поліцейських за те, що вони спробували скласти протокол про ДТП.