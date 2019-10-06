Зрада та ревнощі: Різатдінова висловилася про нововведення на Танцях з зірками

Анна Різатдінова перед сьомим ефіром проекту Танці з зірками 2019 злегка "відкрила завісу" та розповіла про найнезвичайніший випуск шоу, на якому підготували нововведення - учасники обміняються партнерами. Українська гімнастка в своєму Instagram 6 жовтня за пару годин до початку трансляції передачі на каналі "1+1" закликала шанувальників тримати за неї кулачки і зізналася, що дуже потребує підтримки.

Спортсменка зазначила, що нинішній випуск Танців быдет дуже багатий на сюрпризи та емоції.

"Дорогі мої, сьогодні незвичайний ефір - всі пари поміняються партнерами. У всіх був всього тиждень "станцюватися" зі своєю "новою" другою половинкою", - розповіла Різатдінова.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на Танцях з зірками 2019 на 6 ефірі перевтілилися на героїв популярного серіалу "Сімейка Адамсів" (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Учасниця танцювального конкурсу додала, що глядачів шоу чекає дуже незвичайний вечір, де "не обійдеться без пристрасті, ревнощів, зради і звичайно ж любові".

"Дуже прошу вас підтримати мене, бо сьогоднішнє голосування буде приплюсовуватися до суми балів на наступному ефірі", - звернулася до фанів Анна.

Також Різатдінова додала, що їй "дууууже хочеться пройти далі!"

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що за результатами минулого шостого ефіру проект покинула ще одна пара - Дзідзьо та Цибульська Яна. При цьому члени журі визначили виступ Різатдінової та Прохорова на третє місце. Так що пара залишається в трійці лідерів.