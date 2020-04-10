Як святкувати Пасху 2020: список всіх заборон

Карантин в Україні на час Пасхи посилять
Великдень в умовах карантину через коронавірус в Україні святкуватимуть 19 квітня в умовах суворих обмежень. Що не можна робити під час великодніх свят - в матеріалі Styler.
Вірянам на час Великодня дали такі рекомендації і назвали обмеження:
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Що стосується освячення пасок, то в ПЦУ вже заявили, що цей традиційний обряд у храмі проводитися не буде (те ж саме стосується і освячення верби у Вербну неділю).
Крім того, передбачається можливість, що паски можуть освячувати прямо в пекарнях, а в невеликих населених пунктах мешканці можуть виставляти великодні кошики за межі двору, де їх освятить священнослужитель.
Також пропонується провести обряд освячення пасок таким чином: старший член сім'ї може почитати молитву і самостійно освятити "дари йорданською водою".
Відзначимо, що в семи областях та одному місті України на найближчі вихідні, які будуть включати Вербну неділю, буде обмежено пересування людей. А в Київській області вже прийняли постанову щодо обмежень на час великодніх вихідних - вони будуть діяти з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня.