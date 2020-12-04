Свята під час карантину: Мінкульт озвучив нові обмеження

В Україні продовжують обговорювати введення більш жорстких карантинних обмежень та локдауну на період новорічних свят.

Тому у Міністерстві культури України прийняли рішення про обмеження кількості людей під час релігійних служб і святкових заходів, йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Так, у зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусом і несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні, було прийнято рішення обмежити кількість учасників релігійних обрядів і свят до 20 осіб.

Чи будуть діяти дані обмеження на період релігійних свят на початку січня – Різдва і Хрещення, на даний момент не уточнюється.

Також обмеження торкнуться й інших сфер культури. В кінотеатрах і театрах наповненість залів глядачами не повинна перевищувати 50% місць. Екскурсії в музеях проводити дозволено, але тільки за умови розміщення однієї людини на 20 квадратних метрах.

Повідомляється також, що якщо у списку карантинних обмежень будуть зміни, то українців попередять про це за сім днів, щоб була можливість підготуватися заздалегідь.

Карантинні обмеження на новорічні свята (facebook.com/MKIPUkraine)

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, як працюватиме транспорт в разі посилення карантину.