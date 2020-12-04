ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Свята під час карантину: Мінкульт озвучив нові обмеження

Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжують обговорювати введення більш жорстких карантинних обмежень та локдауну на період новорічних свят.

Тому у Міністерстві культури України прийняли рішення про обмеження кількості людей під час релігійних служб і святкових заходів, йдеться на Facebook-сторінці відомства.

Так, у зв'язку з великою кількістю інфікованих коронавірусом і несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні, було прийнято рішення обмежити кількість учасників релігійних обрядів і свят до 20 осіб.

Чи будуть діяти дані обмеження на період релігійних свят на початку січня – Різдва і Хрещення, на даний момент не уточнюється.

Популярні новини

Також обмеження торкнуться й інших сфер культури. В кінотеатрах і театрах наповненість залів глядачами не повинна перевищувати 50% місць. Екскурсії в музеях проводити дозволено, але тільки за умови розміщення однієї людини на 20 квадратних метрах.

Повідомляється також, що якщо у списку карантинних обмежень будуть зміни, то українців попередять про це за сім днів, щоб була можливість підготуватися заздалегідь.

Карантинні обмеження на новорічні свята (facebook.com/MKIPUkraine)

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, як працюватиме транспорт в разі посилення карантину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинЛокдаун