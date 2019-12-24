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Свято на порозі: медики зробили важливе попередження

STYLERЖиття    24.12.2019 - 06:55
Свято на порозі: медики зробили важливе попередження
У МОЗ нагадали про шкоду солодкого (фото з відкритих джерел)

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про шкоду солодощів

Новорічні свята не за горами і за традицією діти будуть отримувати від дорослих подарунки у вигляді цукерок і солодощів. Не варто забувати в цей час про правильне харчування і раціон. Таку пораду дали на сторінці Міністерства здоров'я України у Facebook.

Постійне вживання солодощів у їжу веде до ожиріння, діабету, захворювань серцево-судинної системи. До речі, ні для кого не секрет, що магазинні солодощі напхані цукром.

Поради від МОЗ:

  • Намагайтеся обмежити цукор по максимуму в раціоні. Залиште лише 5% від загального добового калоражу. Це приблизно склянка фруктового соку або п'ять ложок цукру.
  • Намагайтеся замінювати цукерки корисними солодощами. Це можуть бути сухофрукти, пастила, натуральний зефір, смузі або фрукти.
  • Якщо дитина відмовляється від корисного десерту - пропонуйте далі. Не втрачайте надію.
  • Не поїть дитину пакетованими соками, в них багато цукру.
  • Намагайтеся готувати їжу самостійно, красиво прикрашайте її, уникайте магазинної випічки, яка містить трансжири.
  • Готуйте вдома з дітьми домашні десерти. Крім того, заняття кулінарією зближує.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла, що найгірші подарунки дітям на Новий рік - це солодощі. За її словами, під час свят діти і так мало рухаються, а цукерки і шоколад можуть призвести до дуже небажаних наслідків.

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