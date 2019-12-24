Свято на порозі: медики зробили важливе попередження

У МОЗ нагадали про шкоду солодкого (фото з відкритих джерел)

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали про шкоду солодощів

Новорічні свята не за горами і за традицією діти будуть отримувати від дорослих подарунки у вигляді цукерок і солодощів. Не варто забувати в цей час про правильне харчування і раціон. Таку пораду дали на сторінці Міністерства здоров'я України у Facebook.

Постійне вживання солодощів у їжу веде до ожиріння, діабету, захворювань серцево-судинної системи. До речі, ні для кого не секрет, що магазинні солодощі напхані цукром.

Поради від МОЗ:

Намагайтеся обмежити цукор по максимуму в раціоні. Залиште лише 5% від загального добового калоражу. Це приблизно склянка фруктового соку або п'ять ложок цукру.

Намагайтеся замінювати цукерки корисними солодощами. Це можуть бути сухофрукти, пастила, натуральний зефір, смузі або фрукти.

Якщо дитина відмовляється від корисного десерту - пропонуйте далі. Не втрачайте надію.

Не поїть дитину пакетованими соками, в них багато цукру.

Намагайтеся готувати їжу самостійно, красиво прикрашайте її, уникайте магазинної випічки, яка містить трансжири.

Готуйте вдома з дітьми домашні десерти. Крім того, заняття кулінарією зближує.

Як ми раніше писали, Уляна Супрун розповіла, що найгірші подарунки дітям на Новий рік - це солодощі. За її словами, під час свят діти і так мало рухаються, а цукерки і шоколад можуть призвести до дуже небажаних наслідків.