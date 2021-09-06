Свято незалежності триває: в Києві відбувся міжнародний турнір з гольфу "Diplomatic Golf for Good"

В рамках святкування 30-річчя Незалежності України на території київського гольф- клуба "GolfStream" 4 вересня 2021 року відбулась топ-подія року - міжнародний турнір з гольфу "Diplomatic Golf for Good".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву організаторів турніру.

Турнір проходив за підтримки "Winner Imports Ukraine" та Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв.

Гра на 18 лунках для 80 учасників. Головна мета заходу – це зміцнення дипломатичних зв’язків між країнами та розвиток дитячого гольфу в Україні.

Засновниця турніру - чемпіонка України з гольфу серед юніорів Ульяна Новожилова нагадала, що у 2018 році вона стала чемпіонкою України з гольфу у своїй віковій категорії.

"Для мене гольф став не просто спортом, а стилем життя. Тому три роки тому я заснувала міжнародний турнір "Diplomatic Golf for Good", що має на меті розвиток дитячого гольфу в Україні та виховання нової еліти країни", - розповіла Уляна.

Виконавчий директор турніру Марина Шевченко розповіла, що вже традиційно проводиться щорічний гольф-турнір, який об'єднує дипломатів, бізнес еліту, представників влади та дітей на одному гольф-полі.

"Diplomatic Golf for Good" став майданчиком для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу. Цього року турнір приурочений 30-й річниці Незалежності України та проводиться з метою зміцнення дипломатичних зв’язків між країнами та просування позитивного іміджу України у світі", - пояснила вона.

Надзвичайний та Повноважний посол Бельгії в Укаїні Алекс Ленартс сказав, що йому дуже приємно бути з представниками інших країн.

"Гольф - це культура, і ця культура сьогодні об’єднала весь світ тут в Україні. Цей захід не лише про гольф, а про комунікацію та взаємозв’язок, а найголовніше про те, що ми можемо зробити для України, - додав він.- "Diplomatic Golf for Good" - це дещо більше, ніж змагання за перемогу та кращий результат. Це свято, що виходить за межі поля для гольфу та об'єднує різні культури".

Переможцем турніру серед дипломатів став Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те. Переможці турніру були нагороджені кубками та подарунками від партнерів.

У цьому спортивно-захоплюючому заході взяли участь світові спортсмени, міжнародний дипломатичний корпус, юні гольфісти, представники міжнародного та українського бізнесу, представники влади та діячі культури.

Серед гостей також були присутні Надзвичайні та Повноважні Посли, дипломатичні представники з більш, ніж 15 країн світу: Австрії, Бельгії, Італії, Латвії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Кореї, Туреччини, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану, Іраку, Молдови, В'єтнаму, Палестини, Єгипту.

На заході також буда помічена українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року Дар'я Білодід.