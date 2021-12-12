Свято Андрія 13 грудня: що суворо заборонено робити в цей особливий день

У свято прийнято відвідувати храм і молитися апостолу Андрію про особисте щастя, благополуччя і любов. Апостола вважають покровителем сімейного вогнища.

У народі свято називають також Калита. У вечір з 12 на 13 грудня прийнято було влаштовувати вечорниці. Молоді хлопці змагалися в спритності, намагаючись підстрибнути і відкусити шматок від спеціального коржа, який так і називався - Калита. Його через отвір посередині підвішували вище, а молоді люди влаштовували змагання.

Дівчата ворожили на судженого в ніч на Андрія, щоб дізнатися, як будуть звати майбутнього обранця, і чи вийдуть вони заміж протягом наступного року. Зазначимо, що церква засуджує подібні заняття.

Що категорично не можна робити 13 грудня

Займатися важкою роботою, будь-яким рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), прибирати в будинку, прати, прасувати, займатися ремонтом і так далі.

Сваритися, лаятися, лихословити, думати про інших людей погано, бажати комусь зла, ображатися і ображати інших людей, розпускати плітки.

Оскільки триває Різдвяний піст (з 28 листопада по 6 січня), під забороною м'ясо, риба, яйця, молоко, алкоголь, а також галасливі гуляння.

Страви повинні бути пісними і складатися тільки з круп, хліба, овочів, фруктів і сухофруктів, горіхів, бобових.