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Святковий корж з маком на Андрія: готуємо традиційну Калиту за старовинним рецептом

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Неділя 12 грудня 2021 11:30
Святковий корж з маком на Андрія: готуємо традиційну Калиту за старовинним рецептом Фото: Як приготувати святкову Калиту (facebook.com/anna.zakletska)
Автор: Світлана Мащенко

Калита - традиційний український корж з отвором посередині, який випікали з маком і щедро змащували медом. Випічку використовували в ритуалах і гуляннях, які влаштовувала молодь в ніч з 12 на 13 грудня - свято Андрія Первозванного.

Рецепт дала господиня з Рівненщини Світлана Сирота у Facebook "Рівняни готують".

Інгредієнти для святкової Калити:

  • Борошно - 3,5 склянки
  • Цукор - 0,5 склянки
  • Мед - 2 ст. л.
  • Масло вершкове - 2 ст. л.
  • Олія - 1-1,5 ст. л.
  • Яйце - 2 шт.
  • Молоко - 250 мл
  • Сода гашена оцтом - 0,5 ст. л.
  • Сіль - 1 дрібка
  • Горіхи, мак, родзинки - по 0,5 склянки кожного

Можна також додати:

  • Ванільний цукор - 1 ч. л.
  • Кориця - 0,5 ч. л.

Покрокове приготування коржа

Яйця збити окремо, і чверть рідини відлити для змащування коржа. Решту додати в тісто.

Усе замісити, зробити круглий корж із діркою всередині, змастити яйцем, прикрасити горіхами і маком.

Випікати при 180 С° приблизно півгодини.

Калиту підвішували і влаштовували змагання

Колись на вечорниці в ніч з 12 на 13 грудня влаштовували своєрідне змагання. В отвір посередині коржа просовували червону стрічку, підвішували та забавлятись.

Цілою наукою для парубків було підскочити до підвішеної калити, не засміявшись, і вкусити.

Таким чином хлопці хизувались перед дівчатами, показуючи свою спритність, витривалість і фізичну силу.

Раніше ми писали, як дівчата приворожували парубків у старовину.

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