Святковий корж з маком на Андрія: готуємо традиційну Калиту за старовинним рецептом
Калита - традиційний український корж з отвором посередині, який випікали з маком і щедро змащували медом. Випічку використовували в ритуалах і гуляннях, які влаштовувала молодь в ніч з 12 на 13 грудня - свято Андрія Первозванного.
Рецепт дала господиня з Рівненщини Світлана Сирота у Facebook "Рівняни готують".
Інгредієнти для святкової Калити:
- Борошно - 3,5 склянки
- Цукор - 0,5 склянки
- Мед - 2 ст. л.
- Масло вершкове - 2 ст. л.
- Олія - 1-1,5 ст. л.
- Яйце - 2 шт.
- Молоко - 250 мл
- Сода гашена оцтом - 0,5 ст. л.
- Сіль - 1 дрібка
- Горіхи, мак, родзинки - по 0,5 склянки кожного
Можна також додати:
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Кориця - 0,5 ч. л.
Покрокове приготування коржа
Яйця збити окремо, і чверть рідини відлити для змащування коржа. Решту додати в тісто.
Усе замісити, зробити круглий корж із діркою всередині, змастити яйцем, прикрасити горіхами і маком.
Випікати при 180 С° приблизно півгодини.
Калиту підвішували і влаштовували змагання
Колись на вечорниці в ніч з 12 на 13 грудня влаштовували своєрідне змагання. В отвір посередині коржа просовували червону стрічку, підвішували та забавлятись.
Цілою наукою для парубків було підскочити до підвішеної калити, не засміявшись, і вкусити.
Таким чином хлопці хизувались перед дівчатами, показуючи свою спритність, витривалість і фізичну силу.
Раніше ми писали, як дівчата приворожували парубків у старовину.