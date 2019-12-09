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Свято 9 грудня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    09.12.2019 - 06:03
Свято 9 грудня: що не можна робити в цей день, всі прикмети
9 грудня 2019 (фото: pixabay.com)

Віруючі християни 9 грудня вшановують пам'ять мученика Георгія Побідоносця

Яке сьогодні свято. 9 грудня християни вшановують пам'ять мученика Георгія Побідоносця, який жив у III столітті на території Каппадокії. Батьки Георгія – християни, тому свого сина вони також виховували у вірі.

Георгій проявив себе на військовій службі у імператора Діоклетіана. Після того, як імператор влаштував гоніння християн, Георгій віддав усе своє майно бідним. При цьому він сам прийшов до Діоклетіана і заявив, що він теж християнин.

Люди вважали, що після 9 грудня стає вже досить холодно, тому ведмеді впадають в сплячку. У народі цей день називали Днем Юрія Холодного, Юрія Зимового, Егорьев день. Люди йшли до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима.

Свято 9 грудня: що не можна робити в цей день, всі прикметиСвято 9 грудня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Георгій Побідоносець вражає змія списом (фото: wikipedia.org)

Народні прикмети 9 грудня

Якщо до цього часу випало багато снігу, значить на Григорія Вешнего (6 травня) сніг розтане.

Якщо у цей день буде холодно, значить варто чекати сильного морозу. При цьому зима буде дуже холодною.

Якщо не далеко виє вовк, то варто чекати сильних морозів.

Якщо протягом дня буде заметіль, то буде рання напування бджіл.

Якщо випав іній, значить буде хороший врожай.

Якщо вітер дме з півночі, значить будуть морози.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна залишатися в боржниках. Віддайте борги, щоб не залишитися бідним в наступному році.

Сьогодні не варто вирушати в далеку дорогу. Якщо все ж необхідно їхати, то краще замовити молебень в церкві за своє здоров'я.

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