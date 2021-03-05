Цей ритуал у свято 8 березня допоможе виконати найзаповітніше бажання

Міжнародний жіночий день 8 березня вважається дуже сильною датою в енергетичному плані. Експерти розповіли, за допомогою яких дій можна привернути удачу, любов, бажаного чоловіка і домогтися виконання самої заповітної мрії.

Ритуали на привернення удачі

Якщо в цей день настрій не дуже святковий, його можна підняти за допомогою простої дії. Напишіть на кольорових паперових аркушах слово "настрій", а потім підкиньте їх зі словами "Піднімаю настрій".

Ви незадоволені своєю фігурою і мрієте схуднути? Напишіть на папері слово "дієта", покладіть листочок на крісло і сядьте на нього зі словами "сиджу на дієті". Це додасть мотивації для виконання задуманого.

Можна використовувати подаровану коробку цукерок. Напишіть на ній "життя в шоколаді" і з'їжте цукерки.

Прикріпіть стікери зі словом "успіх" до побутових приладів і вимикачів, тоді користуючись ними, весь час будете "вмикати удачу".

Спечіть торт з побажаннями

Спечіть на 8 березня улюблений торт, розріжте його на 8 шматків і вставте в кожен написане на аркуші паперу побажання: щастя, здоров'я, любов, гроші, успіх, сюрприз, успіх, виконання бажання.

Коли будете пригощати гостей, зможете напророкувати їм долю.

Ритуал на чоловіка

У цей день можна побажати собі будь-якого чоловіка. Напишіть на папері червоною ручкою 8 якостей чоловіка, якого ви хочете бачити поруч. Наприклад: високий, блондин, розумний, багатий, веселий і т. д. Потім зробіть літачок і запустіть його як можна далі, до прикладу з балкону.

Ворожіння на 8 березня

Після 8 березня можна поворожити на любов на подарованому вам букеті. Коли він зів'яне, опівночі зірвіть всі пелюстки з квітів і покладіть в глибоку вазу. Перемішайте пелюстки з заплющеними очима, подумайте про дарувальника, і запитайте вголос: "Любить чи не любить?". Візьміть правою рукою жменю пелюсток і порахуйте їх.

Якщо число парне, чоловік щиро любить вас, якщо ні - придивіться до нього уважніше.