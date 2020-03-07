Свято 7 березня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

7 березня 2020 року православні християни згадують про аламейських мучеників і Маврикія
Яке сьогодні свято. 7 березня 2020 православні вшановують пам'ять мучеників аламейських і святого Маврикія. Святий Маврикій постраждав за Христа разом з мучениками Кандидом, Інокентієм, Ексуперієм, Віталієм та іншими 6600 воїнами-християнами Фівейського легіону за наказом імператора Максиміана Галерія (285 - 305) за відмову принести жертву римським богам і брати участь у страті християн. Мученик Маврикій завжди був одним з найбільш шанованих святих у Західній Європі.
Так більше 650 місць були освячені в ім'я святого в одній лише Франції. Більше сімдесяти міст носять ім'я мученика Маврикія.
Наші предки пов'язували цей день з прильотом птахів – ранніх ластівок і шпаків. Вони вірили, що перша ластівка на своїх крилах приносить весну. Говорили, що 7 березня мороз скрипить, але вже не заморожує. Господині на Маврикія готували традиційну страву – "чорну юшку". Вона являла собою суп з м'ясом, який був зварений в огірковому розсолі з їстівними корінцями.
До речі, саме з 7 березня люди починають перші польові роботи - бороздили землі, висаджували перші весняні культури.
Іменинники цього дня – Афанасій, В'ячеслав, Панас, Федір, Пилип.