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Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

Автор: Світлана Мащенко

7 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова. У народі цей день називають Григорія, Григор'єв день, Григорія Зимоуказателя, і він має особливі традиції та обряди.

Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з днем ангела - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що можна і потрібно робити на Григорія

У цей день потрібно робити добрі справи, але при цьому не хизуватися ними. Чим більше благих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.

Також в народі вірили, що цей день хороший для одинаків. Вважалося, якщо 7 лютого помолитися, скоро знайдеш свою другу половинку.

Ще говорили, що в цей день все сказане збувається, тому намагалися ставитися до слів обережно.

Що не можна робити в цей день

  • Ображатися і ображати інших.
  • Стригти нігті і волосся.
  • Плюватися, а також виходити з дому після заходу сонця.
  • Обертатися, почувши своє ім'я.
  • Хвалитися добрими справами.
  • Робити масаж - ні собі, ні іншій людині.

Важливі прикмети на Григорія

  • Йде сніг - наступна зима буде холодною.
  • Який день до обіду, така буде перша половина наступної зими.
  • Сильний снігопад - осінь буде ранньою.
  • Розлити молоко - до радісних звісток.
  • З дахів дзвенить крапель - буде мороз.

Іменини в цей день святкують:

Григорій, Олександр, Анатолій, Володимир, Віталій, Борис, Василь, Дмитро, Петро, Степан і Філіп.

Привітайте рідних і близьких з їх святом!

Раніше ми писали про всі свята лютого, пости та поминальні дні згідно з церковним календарем.

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