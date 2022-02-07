Свято 7 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково

7 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять святителя Григорія Богослова. У народі цей день називають Григорія, Григор'єв день, Григорія Зимоуказателя, і він має особливі традиції та обряди.
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У цей день потрібно робити добрі справи, але при цьому не хизуватися ними. Чим більше благих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті.
Також в народі вірили, що цей день хороший для одинаків. Вважалося, якщо 7 лютого помолитися, скоро знайдеш свою другу половинку.
Ще говорили, що в цей день все сказане збувається, тому намагалися ставитися до слів обережно.
Григорій, Олександр, Анатолій, Володимир, Віталій, Борис, Василь, Дмитро, Петро, Степан і Філіп.
Привітайте рідних і близьких з їх святом!
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