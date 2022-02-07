Праздник 7 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

Что можно и нужно делать на Григория

В этот день нужно делать добрые дела, но при этом не кичиться ими. Чем больше благих дел, тем больше шансов на спасение души после смерти.

Также в народе верили, что этот день хорош для одиночек. Считалось, если 7 февраля помолиться, скоро найдешь свою вторую половинку.

Еще говорили, что в этот день все сказанное сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно.

Что нельзя делать в этот день

Обижаться и оскорблять других.

Стричь ногти и волосы.

Плеваться, а также выходить из дома после захода солнца.

Оборачиваться, услышав свое имя.

Хвастаться добрыми делами.

Делать массаж - ни себе, ни другому человеку.

Важные приметы на Григория

Идет снег - следующая зима будет холодной.

Какой день до обеда, такая будет первая половина следующей зимы.

Сильный снегопад - осень будет ранней.

Разлить молоко - к радостным вестям.

С крыш звенит капель - будет мороз.

Именины в этот день празднуют:

Григорий, Александр, Анатолий, Владимир, Виталий, Борис, Василий, Дмитрий, Петр, Степан и Филипп.

Поздравьте родных и близких с их праздником!