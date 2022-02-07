Праздник 7 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

7 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память святителя Григория Богослова. В народе этот день называют Григория, Григорьев день, Григория Зимоуказателя, и он имеет особенные традиции и обряды.
Что можно и нельзя делать в этот день, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в материале Styler.
В этот день нужно делать добрые дела, но при этом не кичиться ими. Чем больше благих дел, тем больше шансов на спасение души после смерти.
Также в народе верили, что этот день хорош для одиночек. Считалось, если 7 февраля помолиться, скоро найдешь свою вторую половинку.
Еще говорили, что в этот день все сказанное сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно.
Григорий, Александр, Анатолий, Владимир, Виталий, Борис, Василий, Дмитрий, Петр, Степан и Филипп.
Поздравьте родных и близких с их праздником!
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