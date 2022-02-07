UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Праздник 7 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

Автор: Светлана Мащенко

7 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память святителя Григория Богослова. В народе этот день называют Григория, Григорьев день, Григория Зимоуказателя, и он имеет особенные традиции и обряды.

Что можно и нельзя делать в этот день, кого поздравить с днем ангела - читайте ниже в материале Styler.

Что можно и нужно делать на Григория

В этот день нужно делать добрые дела, но при этом не кичиться ими. Чем больше благих дел, тем больше шансов на спасение души после смерти.

Также в народе верили, что этот день хорош для одиночек. Считалось, если 7 февраля помолиться, скоро найдешь свою вторую половинку.

Еще говорили, что в этот день все сказанное сбывается, поэтому старались относиться к словам осторожно.

Что нельзя делать в этот день

  • Обижаться и оскорблять других.
  • Стричь ногти и волосы.
  • Плеваться, а также выходить из дома после захода солнца.
  • Оборачиваться, услышав свое имя.
  • Хвастаться добрыми делами.
  • Делать массаж - ни себе, ни другому человеку.

Важные приметы на Григория

  • Идет снег - следующая зима будет холодной.
  • Какой день до обеда, такая будет первая половина следующей зимы.
  • Сильный снегопад - осень будет ранней.
  • Разлить молоко - к радостным вестям.
  • С крыш звенит капель - будет мороз.

Именины в этот день празднуют:

Григорий, Александр, Анатолий, Владимир, Виталий, Борис, Василий, Дмитрий, Петр, Степан и Филипп.

Поздравьте родных и близких с их праздником!

Ранее мы писали про все праздники февраля, посты и поминальные дни согласно церковному календарю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине