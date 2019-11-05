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Свято 5 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

STYLERЖиття    05.11.2019 - 06:02
Свято 5 листопада: всі прикмети і заборони цього дня
Свято 5 листопада (Колаж РБК-Україна)

Зазвичай 5 листопада наші предки гадали, якою ж буде зима

Яке сьогодні свято. 5 листопада 2019 року православні християни згадують святого Якова, сина Йосипа, який був чоловіком Божої Матері. Майбутній апостол з'явився на світ ще до того, як Йосип одружився з Марією. За переказами, в земному житті Яків спочатку не визнавав Ісуса Спасителем, але тільки після смерті і воскресіння Христа змінив свою думку.

Свято 5 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

У цей день на Русі селяни грали в бджолині ігри і видавали звуки, схожі на дзижчання комах За численними ознаками селяни ворожили, якою буде наступаюча зима. Наприклад, якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – врожайним.

Прикмети цього дня

  • Якщо пішов дрібний град, значить, з дня Мотрони-наставниці (22 листопада) почнеться справжня зима.
  • У вівторок ніколи не позичайте гроші, щоб все життя не бути в боргах.
  • Випало багато снігу, і він не розтанув або пішов дощ, значить, зимові місяці будуть теплими, а в наступному році можна очікувати багатого врожаю.
  • На вечерю варто з'їсти шматочок лопуха і життя стане краще.
  • Потрібно обов'язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.
  • Обов'язково потрібно подумати в цей день про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.

Свято 5 листопада: всі прикмети і заборони цього дня

Що категорично не можна робити 5 листопада

  • У цей день не давайте нікому в борг
  • Ні в якому разі ні за кого не поручайтесь

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