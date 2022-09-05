Яке свято 5 вересня, що можна робити, а що суворо заборонено

Іменини відзначають власники таких імен:

Єфрем, Іван, Федор, Павло і Микола.

Традиції свята, що треба зробити

Наші пращури уявляли Луппа, як рудоволосого мужика, який може принести удачу.

Вважалося, що зустріч на вулиці з чоловіком такого типу зовнішності - на щастя. Йому обов'язково треба було вклонитися.

5 вересня в ліс йшли по журавлину і брусницю, а з ягід варили варення, готували компоти, робили пастилу, брусницю замочували на зиму. Близьких пригощали пирогами з цими ягодами.

Фото: Брусниця - символ 5 вересня (pixabay)

Коріння брусниці збирали на заході сонця, щоб потім використовувати, як протизапальний засіб.

Молоді хлопці влаштовували "братчини". Вони збиралися на великій галявині, де мірялися силами, а потім браталися. Дівчата при цьому гарно вбиралися і ходили дивитися на це дійство.

Прикмети 5 вересня

Якщо журавлі летять низько над землею, то зима буде пізньою і теплою.

Теплий день - до теплого вересня.

Гроза обіцяє морозну зиму.

Якщо вранці мороз, то зима рано настане.

Листя "обличчям" до землі падає - до м'якої та теплої зими. Якщо "обличчям" до неба, то зимові місяці будуть холодними.

Що не можна робити 5 вересня

Не варто брати в руки ножі і ножиці - високий ризик порізатися.

Не можна скупитися.

Заборонено розмовляти з незнайомцями в лісі, оскільки лісовик може прийняти подобу людини.

Сьогодні не варто звільнятися з роботи - у цей день краще не робити різких змін у житті.

Заборонено підмітати підлогу, щоб ненароком не вимести здоров'я, добробут і достаток.

Не можна у цей день пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі.

Не варто будувати плани й починати нові справи - нічим хорошим це не закінчиться.

Заборонено лінуватися - чим старанніше працювати у цей день, тим прихильнішою буде доля.