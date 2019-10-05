Свято 5 жовтня: що не можна робити, важливі прикмети

Сьогодні, 5 жовтня, відзначається день пам'яті священномученика Фоки і святого пророка Іони
Яке сьогодні свято. 5 жовтня християни вшановують пам'ять священномученика Фоки Синопського і пророка Іони. У святого Фоки був дар зціляти людей і виганяти з них бісів. За праведний спосіб життя його обрали єпископом. Іона - один із дванадцяти малих пророків. Бог його послав у місто Ніневію для проповіді про покаяння.
Вважалося, що саме з 5 жовтня починається осінь. У цей день люди закінчували прибирати редьку і робили з неї різні страви.
Священномученик Фока (фото з соцмереж)
В народі ходили чутки про те, що цей день нещасливий, тому що сильний вітер міг принести з собою порчу, хвороби і нечисту силу.
Існувало кілька заборон, яких треба було дотримуватися, щоб сильного вітру не було.
До 5 жовтня спадало більшість листя з дерев. Листопадна була початком справжньої осені. З опалим листям селяни визначали, якою буде погода взимку.
Осінній Київ (фото: РБК-Україна)
Також, 5 жовтня щорічно відзначається Всесвітній день вчителів. У 1980 році День учителя почали відзначати в СРСР. В Україні день вчителя був затверджений в 1994 році.