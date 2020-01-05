Свято 5 січня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 5 січня православні вшановують пам'ять святого Теодула (Феодула) Критського і з ним ще дев'яти мучеників Саторнина, Євпора, Геласія, Євникіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста, які постраждали за християнську віру в III столітті під час гонінь при імператорі Декії.

В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий і дата має свої особливі традиції та повір'я. Вірили, що 5 січня можна гадати про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистого.

Десять мучеників Критських (Фото з відкритих джерел)

Також церква вшановує в цей день преподобного Ніфонта, єпископа Кіпрського, якому Бог дарував можливість виганяти бісів, перемагати демонів та бачити результат душ після смерті. Перед тим, як прийняти чернечий постриг, юнак вів грішне і розгульне життя, але посоромився глибоко в своєму серці та щиро розкаявся, присвятивши себе Богові.

Прославившись численними благочестивими справами і суворим постом, вже в старості в Олександрії Ніфонта обрали єпископом.

Преподобний вважався захисником від потойбічних злих сутностей, і в часи Київської Руси-України у святого просили про заступництво в передріздвяні дні, коли, як вірили, нечисть розгулювала землею та полювала за душами грішників, або просто чинила всілякі підступи людям і їх господарству.

Традиції та заборони на Федула Зимового

Так, в цей день наші пращури мали традицію не тільки прибирати в хатах і починати готувати святкову кутю, але і робили особливі пісні коржі у формі корівок, бичків і конячок, овець і кізок, курок і півнів, які приносили худобі та птиці, загорнувши в рушник - для захисту від пристріту й нечисті.

5 січня вірили, що загадане сьогодні бажання обов'язково збудеться - а для цього цілий день потрібно утриматися від ліні, тяжких думок і рясних гулянь, проте провести час з користю і бути чуйним.

Важлива заборона на Федула Зимового стосувалося роботи з гострими предметами - якщо хтось сьогодні пораниться, то може весь рік провести в хворобах.

Ще одне правило стосувалося жінок - не можна підшивати поділ, інакше життя проживеш менше, ніж тобі відведено.

Головні прикмети 5 січня