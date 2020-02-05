Свято 5 лютого: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети

Свято 5 лютого 2020 року (Колаж РБК-Україна)

5 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого мученика Климента

Яке сьогодні свято. 5 лютого 2020 року православні християни згадують святого мученика Климента. Священномученик Климент народився у 258 році в галантийському місті Анкірі в родині матері християнки, але батько був язичником.

Коли Климент був маленький, він втратив батька, а на дванадцятому році життя і матір. Мати перед смертю передбачила йому мученицьку смерть за віру в Христа. Климента усиновила благочестива жінка Софія, яка виховувала хлопця і вчила його вірі в Бога. За добродійне життя Климент був посвящений у читця, а пізніше в диякона, в 18 років отримав сан пресвітера, а в 20 років висвячений на єпископа Анкірського. В період гонінь на християн на Климента донесли, і він змушений був поплатитися за свою віру. Йому відтяли голову мечем і він помер в ім'я Христа.

Святий мученик Климент (фото з відкритих джерел)

5 лютого селяни відправлялися в комори, перевірити, чи багато хліба залишилося до весни. Уважно переглядали посівне зерно: "Агафоник-півхлібник спини в засіках не розгинає, здоровому зерну веде рахунок".

Комори приводили в порядок. Спорожнілі засіки вичищали і вимітали. При необхідності проводили ремонтні роботи: латали стіни і двері.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день багато снігу – буде багато хліба.

Якщо в цей день сонце – буде рання весна.

Якщо синиці голосно щебечуть вранці – чекай морозів найближчим часом.

Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

Якщо у цей день багато снігу лежить на землі – рік буде врожайним.

Сильний мороз – весна настане рано.

Погода після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Що категорично не можна робити в цей день: