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Праздник 5 февраля: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 06:06
Праздник 5 февраля: что строго запрещено делать в этот день, все приметы
Праздник 5 февраля 2020 года (Коллаж РБК-Украина)

5 февраля 2020 православные почитают память священного мученика Климента

Какой сегодня праздник. 5 февраля 2020 года православные христиане вспоминают святого мученика Климента. Священномученик Климент родился 258 году в галантийском городе Анкире в семье матери христианки, но отец его был язычником.

Когда Климент был маленький, он лишился отца, а на двенадцатом году жизни и матери. Мать перед кончиной предсказала ему мученическую смерть за веру во Христа. Климента усыновила благочестивая женщина София, которая воспитывала юношу и учила его вере в Бога. За добродетельную жизнь Климент был поставлен в чтеца, а позже в диакона, в 18 лет получил сан пресвитера, а в 20 лет рукоположен во епископа Анкирского. В период гонений на христиан на Климента донесли, и он вынужден был поплатиться за свою веру. Ему отсекли голову мечом и он умер во имя Христа.

Праздник 5 февраля: что строго запрещено делать в этот день, все приметы

Святой мученик Климент (фото из открытых источников)

5 февраля крестьяне отправлялись в амбары, проверить, много ли хлеба осталось до весны. Внимательно просматривали посевное зерно: "Агафоник-полухлебник спины в закромах не разгибает, здоровому зерну ведет счет".

Амбары приводили в порядок. Опустевшие закрома вычищали и выметали. При необходимости проводили ремонтные работы: латали стены и двери.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день много снега – будет много хлеба.
  • Если в этот день солнце – будет ранняя весна.
  • Если синицы громко щебечут утром – жди морозов в ближайшее время.
  • Белка скачет по деревьям – возможно наступление оттепели.
  • Если в этот день много снега лежит на земле – год будет урожайным.
  • Сильный мороз – весна наступит рано.
  • Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя смотреть на падающие звезды. Это считается дурной приметой и сулит увидевшему человеку быструю смерть.
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