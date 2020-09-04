Свято 4 вересня: найсуворіші заборони і традиції цього дня

4 вересня в церковному календарі вшановують пам'ять мученика Агафоніка Нікодимійского, який постраждав за віру в IV столітті. У народі цей день називають Агафон-огуменник, про якого говорили, що він "лісовиків геть жене".

Головні повір'я і традиції в цей день були пов'язані з лісовиками. В цей день вони, згідно з віруваннями, приходили, щоб повеселитися і розкидати сіно. При цьому до цих лісових духів люди завжди ставилися з повагою.

Традиції 4 вересня

В цей день люди виходили на "дозори". Для цього потрібно було провести дивне перевтілення: обв'язати голову рушником, надіти кожух навиворіт і взяти з собою кочергу.

Взагалі ж, раніше лісовика дуже шанували, оскільки він був добрим духом, стежили, щоб ніхто не завдав ніякої шкоди господарству. Говорили, що лісовик ніколи не буде шкодити людям, що чинять добрі справи.

Вважалося, що цей лісовий дідок не тільки пустує, але і допомагає людям, особливо тим, хто його прикормить.

І, щоб задобрити лісовика, жінки пекли пироги і залишали їх всюди, щоб духи підкріпилися і після не шкодили господарям будинку.

Прикмети на сьогодні

Якщо в лісі багато грибів, то рибальський улов буде мізерним.

Мало грибів, а багато горіхів - до холодної і сніжної зими.

Ніколи не ходіть у ліс 4 вересня, лісовик може вам напакостничати.

В цей день не можна дарувати і приймати подарунки, інакше накличеш на себе неприємності.

Добра справа, зроблена в цей день, повернеться втричі більшим добром.

Сни в цю ніч будуть віщими. В тому плані, що вони підкажуть, як поводитися в складних ситуаціях, щоб вийти з них переможцем.

Вважається, що людям, у яких сьогодні день народження, не пощастило. Той, хто народився 4 вересня, добрий і м'якосердий, однак вкрай образливий.

Що суворо заборонено робити 4 вересня

Головною забороною цього дня є: приймати чи дарувати подарунки. Вважається, що в іншому випадку неприємності одна за одною накриють як дарувальника, так і того, хто отримав презент.

Не варто пробиратися в будинку. Особливо підмітати або мити підлогу.

Любовні справи 4 вересня краще не вирішувати. Якщо почати з'ясовувати стосунки, розмова закінчиться скандалом.

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