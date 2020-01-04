Свято 4 січня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 4 січня православні відзначають День Святої Анастасії, яка відома як покровителька вагітних жінок. Вона росла в часи правління імператора Діоклетіана, який займався жорстокими гоніннями на християн.

У святої Анастасії була мати, яка виховувала її в християнській вірі. При цьому її батько був сенатором-язичником, і він не хотів навіть чути про християн і їх віру. Тим більше, що віра християн тоді не схвалювалась владою. За віру людей віддавали на розтерзання левам.

Коли мати Анастасії померла, батько віддав свою дочку в дружини багатієві Помплію, який був їй неприємний через своє відношення до християнської віри. Вона хотіла зберегти невинність, і кожен раз, коли чоловік намагався підступитися до неї вона говорила, що хворіє невиліковним захворюванням і уникала його.

Після смерті свого чоловіка, вона витрачала гроші на допомогу християнам. Коли про це дізнався імператор Діоклетіан, то розлютився і наказав прив'язати Анастасію до чотирьох стовпів і розпалити під нею вогонь. Коли це зробили полум'я не торкнулося її тіла, а дух зійшов до Бога.

Свята Анастасія (фото: wikipedia.org)

Народні прикмети 4 січня

Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;

Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік;

Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади;

Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

Сьогодні не можна бити тварин, інакше у людини будуть проблеми з ногами, виникнуть різні хвороби.

Не можна ходити по будинку босоніж, тому що близька людина може сісти у в'язницю.

В цей день не можна в'язати, щоб ніхто з родичів не був засуджений.

У День Анастасії вагітним жінкам заборонялося шити.

Сьогодні не можна проколювати вуха, оскільки вони будуть довго гоїтися.