ru
ua

Свято 4 лютого: що не можна робити сьогодні, всі прикмети

Новини » Життя   

4 лютого православні вшановують пам'ять святого Тимофія

Яке сьогодні свято. 4 лютого 2020 року наші предки вшановували пам'ять святого Тимофія, якому пощастило бути свідком чудесного зцілення апостола Павла, осліпшого від невіри в Ісуса Христа. За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені в Константинополь.


Незважаючи на те, що половина зимового часу залишилася за плечима, розслаблятися не варто. Адже не випадково в честь цього святого на Русі придумали особливе поняття — тимофіївські морози; вважалося, що саме з Тимофєєва дня розпочиналися жорстокі хурделиці і заметілі.

Наші пращури говорили: "Тимофіївский лютий мороз заморозив щоки і ніс", "Тимофіївська заметіль – надовго про крапель". Раніше вірили, що це один з найхолодніших днів у році. Говорили, що навіть птахи не вилітають зі своїх гнізд. 4 лютого люди також залишалися вдома, проводили час у розмовах і розвагах. Працювати в день святого Тимофія не заборонялося.

4 лютого відзначали день святого Тимофія (фото з відкритих джерел)


Головні прикмети цього дня:

  • Якщо вдень світить сонце – буде рання весна.
  • Багато снігу на Тимофія – до хорошого врожаю зернових.
  • Якщо на Тимофія сніг іде - хороший урожай літом і осінню.
  • Якщо почалася заметіль - то така погода буде тиждень.
  • Сни, які наснилися в ніч на Тимофія - будуть пророчими.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна виносити сміття з хати, вважається, що винесеш щастя.
Шануємо і пам'ятаємо: 8 кращих пісень Кузьми Скрябіна Несла ліки військовому: побратими розповіли про бойового медика, яка загинула при обстрілі (фото)
Читати всі новини