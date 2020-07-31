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Свято 31 липня: що не можна робити в цей день, всі прикмети

П'ятниця 31 липня 2020 06:05
Свято 31 липня: що не можна робити в цей день, всі прикмети
Свято 31 липня (колаж РБК-Україна)

31 липня присвячується пам'яті мученика Омеляна

Яке сьогодні свято. 31 липня православна церква вшановує пам'ять мученика Омеляна, а в народі ця дата називається Ємельянів день. Вважалося, що справа йде до осені, тому наші пращури заготовляли про запас варення і соління.Також люди парилися в лазні і змивали всі гріхи. На Русі в цей день закінчувалася жнива.

Серпи після цього викладали у формі кола на стиснутій смузі, запрошували священика для того, щоб той відслужив молебень і освятив інструменти. Потім серпи несли додому і зберігали до настання наступного року. До речі, найкращим відпочинком вважали лазню, і саме в цей день прийнято було паритися з віниками, зробленими з житньої соломи, трав і польових квітів. У народі вірили, що так, згідно з прикметами, можна позбутися від втоми, що накопичилася під час жнив.

Сьогодні Іменини святкують: Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Мирон, Степан.

Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, настав час заготовляти.

Головні прикмети цього дня:

  • Спека на Омеляна – у грудні будуть сильні морози.
  • Шишки в ялини тільки на верхівках – морози будуть не раніше січня.
  • Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

Що не можна робити в цей день

  • Зустріти в цей день банного духа в парильні – до нещастя.
  • В лазню не можна входити з хрестом на шиї. Інакше банний дух розсердиться і може задушити парильника.

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