Свято 31 серпня: головні заборони та прикмети на останній день літа

Яке сьогодні свято. 31 серпня в православній церкві традиційно згадуються мученики Флор і Лавр. У світі – це Міжнародний день блогу. У народі цей день багато значив для періоду жнив і наступного врожаю в наступному році. Що можна і не можна робити 31 серпня, а також всі прикмети дня – в нашій статті.

Християни в цей день моляться мученикам Флору і Лавру. Святі були будівельниками й під час одного нещасного випадку допомогли зцілитися юнакові. Плату, яку брати отримали за роботу, вони роздавали бідним людям і весь час прагнули проповідувати Слово Боже. У них можна просити здоров'я і достатку.

Прикмети на день

не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай у наступному році.

кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.

Важливою традицією цього дня було обов'язково добре нагодувати коня. Також коней належало обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму. На конях у цей день заборонялося працювати, щоб вони змогли набратися сил на наступний сезон.

Що можна робити 31 серпня

В цей день триває підготовка погребів для врожаю. Господиням радять прибрати також в коморах. В цілому, день сприятливий для будь-яких підготовок і прибирання.

Що заборонено робити сьогодні

У цей день заборонено використовувати коней і худобу для потреб. Також заборонено 31 серпня запрягати вози й випалювати тавро на скотині. Також не рекомендується різати волосся – можете втратити сили й родючість.

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