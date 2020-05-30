Свято 30 травня: що не можна робити і головні прикмети дня

У цей день вшановують пам'ять святого Ондрона
Яке сьогодні свято. 30 травня 2020 року православна церква згадує святого Ондрона, який, згідно з народними віруваннями, є сторожем небесних воріт. Наші предки завжди молилися про дощ. Вони просили Ондрона відкрити ворота і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і врятувала людей від посухи.
За народним календарем, цього дня треба підгортати картоплю. Селяни продовжували висаджувати в ґрунт розсаду теплолюбних рослин (помідорів, перцю, баклажанів). З посадкою намагалися не тягнути, щоб холодні роси в серпні не погубили рослини.
Іменини в цей день святкують – Євдокія, Степан (Стефан).
Як ми раніше писали, астролог розповіла, по яким людям вдарить місячне затемнення на початку червня.
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Автор: Людмила Жукова