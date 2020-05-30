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Свято 30 травня: що не можна робити і головні прикмети дня

STYLERЖиття    30.05.2020 - 07:03
Свято 30 травня: що не можна робити і головні прикмети дня
Свято 30 травня (колаж РБК-Україна)

У цей день вшановують пам'ять святого Ондрона

Яке сьогодні свято. 30 травня 2020 року православна церква згадує святого Ондрона, який, згідно з народними віруваннями, є сторожем небесних воріт. Наші предки завжди молилися про дощ. Вони просили Ондрона відкрити ворота і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і врятувала людей від посухи.

За народним календарем, цього дня треба підгортати картоплю. Селяни продовжували висаджувати в ґрунт розсаду теплолюбних рослин (помідорів, перцю, баклажанів). З посадкою намагалися не тягнути, щоб холодні роси в серпні не погубили рослини.

Іменини в цей день святкують – Євдокія, Степан (Стефан).

Головні прикмети цього дня

  • Йде дощ на висхідний місяць – буде літо з дощами
  • Якщо в цей день вітер дме з півночі - бути холодному літу.
  • Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ.
  • Холодний день - буде влітку град.
  • Свині риють болота – буде літо зі зливами.
  • Яблуні, бузок і горобини у розквітли у цей день буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю.
  • Видно блакитне світіння на високих гострих предметах – скоро буде гроза.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна приймати ніякі подарунки.
  • Не можна пекти хліб.

Як ми раніше писали, астролог розповіла, по яким людям вдарить місячне затемнення на початку червня.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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