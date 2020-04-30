ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 30 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    30.04.2020 - 06:23
Свято 30 квітня: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 30 квітня (колаж РБК-Україна)

У цей день наші пращури вивозили вулики на пасіки

Яке сьогодні свято. 30 квітня 2020 року православна церква згадує преподобного Зосиму Соловецького, в народі цей день називають Зосима-пасіка. Зосима Соловецький жив у XV столітті. Він був одним із засновників Соловецького монастиря в Росії. Вважається покровителем бджіл і пасічників.

У народі 30 квітня відзначається Зосима Пасіка, якого вважали покровителем бджіл і пасічників. В той день вивозили вулики на пасіки.

Бджола у слов'ян вважалася чи не священною комахою, зокрема, тому, що, згідно з легендою, саме бджоли першими сповістили світові про воскресіння Христа. В цей день було заборонено вбивати бджіл.

Сьогодні іменини святкують: Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Прикмети дня:

  • На який хліб полетіли бджоли, того врожаю чекати;
  • Якщо бджоли добре пережили зиму, буде хороший урожай гречки;
  • Якщо бджоли летять на вишневий колір, вишня вродить.
  • Мурахи в будинку - на щастя.
  • Багато сережок на вільсі - до врожаю вівса, багато шишок - вродить ячмінь.
  • Граки грають - на хорошу погоду.
  • Якщо рано вранці пішов дощ, вдень буде ясно.

Що не можна робити в цей день:

  • В останній день квітня ввечері не можна пекти хліб.
  • У цей день нікому не розповідайте свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.

Українці поділилися планами на травневі вихідні Свята в травні 2020 в Україні: повний список
Новини України Праздники
Lite
On Top