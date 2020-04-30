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Праздник 30 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 06:23
Праздник 30 апреля: что категорически нельзя делать, все приметы
Праздник 30 апреля (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки вывозили ульи на пасеки

Какой сегодня праздник. 30 апреля 2020 года православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого, в народе этот день называют Зосима-пчельник. Зосима Соловецкий жил в XV веке. Он был одним из основателей Соловецкого монастыря в России. Считается покровителем пчел и пчеловодов.

В народе 30 апреля отмечается Зосима Пчельник, которого считали покровителем пчел и пасечников. В тот день вывозили ульи на пасеки.

Пчела у славян считалась чуть ли не священным насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми сообщили миру о воскресении Христа. В этот день было запрещено убивать пчел.

Сегодня именины празднуют: Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Симеон, Федор.

Приметы дня:

  • На какой хлеб полетели пчелы, того урожая ждать;
  • Если пчелы хорошо пережили зиму, будет хороший урожай гречихи;
  • Если пчелы летят на вишневый цвет, вишня уродится.
  • Муравьи в доме - к счастью.
  • Много сережек на ольхе - к урожаю овса, много шишек - ячмень уродится.
  • Грачи играют - на хорошую погоду.
  • Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

Что нельзя делать в этот день:

  • В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.
  • В этот день никому не рассказывайте свои сны - будет несчастье.

Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.

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