Свято 3 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 3 листопада християни вшановують пам'ять преподобного Іларіона Великого і Іларіона Псковоезерського, які жили в III-IV ст. і в XV столітті відповідно.

Іларіон Великий проживав на території сучасної Палестини, а Іларіон Псковоезерский – поруч з озером Чудским. Іларіон Великий проходив навчання в Олександрії, але незабаром повернувся на батьківщину і почав жити з відлюдниками неподалік від Гази.

Іларіон Великий (фото з соцмереж)

Народні прикмети 3 листопада

Якщо на Іларіона випав сніг, значить на наступний рік буде урожай хліба.

Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

Якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати на мороз і ясну погоду.

3 листопада 2019 (фото: РБК-Україна)

Що не можна робити в цей день

В цей день не можна збиратися в дорогу, інакше обіцяє нещастя;

Не можна нічого піднімати з дороги, оскільки це принесе нещастя;

Не можна випорожнюватися на дорозі, інакше це принесе важку хворобу.

Хто народився 3 листопада

У 1882 році народився Якуб Колас, білоруський письменник.

У 1926 народився Валдас Адамкус, президент Литви.

У 1952 році народився Олександр Подерв'янський, відомий український художник і письменник.

У 1957 народився Дольф Лундгрен, шведський та американський кіноактор, режисер і сценарист.