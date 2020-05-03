Свято 3 травня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

3 травня - яке сьогодні свято і що не можна робити (колаж РБК-Україна)

3 травня 2020 року українці відзначають день Олександра Ошевенського

Яке сьогодні свято. 3 травня 2020 року українці вшановують пам'ять Олександра Ошевенського, який у свій час був християнським подвижником і всіляко допомагав людям.

Народився він у родині заможного селянина Нікіфора Ошевня. При народженні був названий Олексієм, проте у 19 років він прийняв чернечий постриг з ім'ям Олександр. Після переселення батька на північ отримав благословення на створення нового монастиря.

Був побудований храм святого Миколая та обитель при ньому, навколо якого збиралася братія. Олександр практикував в общині безмовність та Ісусову молитву. Він пережив важкий сімейний конфлікт з рідним братом Амвросієм, який опирався постригу в ченці своїх синів.

В результаті цього розладу Олександр тяжко захворів, але був чудесно зцілений уві сні явищем святого Кирила Білозерського. Після смерті було складено житіє Олександра і написані ікони. Преподобний зображається на них як чоловік середнього зросту, з сухим обличчям і запалими щоками, з невеликою і не густою бородою, з сивиною у русявому волоссі.

Головні прикмети 3 травня

Багато шишок на ялинах - хліб добре вродить.

Якщо небо дало дощ - дасть і жито.

Пласт сухий - прикмета до того, що не буде в цьому році багатого врожаю.

Головні заборони 3 травня

Сьогодні не можна планувати важливі справи, призначати весілля та хрестини.

Не їсти занадто жирну їжу.

Не рекомендується також сваритися.

Нагадаємо, що у травні українці отримають рекордну кількість вихідних.