Свято 3 лютого: що категорично не можна робити в день Максима, прикмети
3 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Максима Грека.
Всі традиції, прикмети і заборони цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.
Святого вважають захисником принижених, сиріт, вдів і всіх, хто потрапив у біду.
Максимів день також в народі також називають Максима-Утішителя або Максима-Сповідника. Максим народився в сім'ї багатого грецького чиновника в кінці XIII століття, ставши ченцем, присвятив життя служінню Бога.
Головні традиції і ритуали на Максимів день
Максим вважається захисником скривджених, тому в цей день заведено робити добрі справи і допомагати тим, хто потрапив у біду. Також 3 лютого потрібно дякувати і молитися за тих, хто був поруч у важку хвилину.
Господині в цей день пекли солоні пироги з начинкою з м'яса, риби, яєць, грибів, якими пригощали своїх рідних і близьких. Частина частування прийнято було роздавати бідним і голодуючим, щоб в родині було благополуччя і достаток.
Народні цілителі проводили різні ритуали для лікування і очищення енергетики, особливо якщо дув сильний вітер - він посилював дієвість обряду.
Людина, що народилася у свято преподобного Максима Грека стане хорошим господарем.
Що потрібно зробити 3 лютого
На Максима потрібно було помиритися з тими, з ким ви були у сварці.
Якщо вас турбує якась проблема, потрібно було сходити до церкви і помолитися про допомогу.
Добра справа, зроблена 3 лютого, повернеться до вас сторицею.
Що заборонено робити в Максимів день
Вважалося, що не можна пришивати гудзики, оскільки не позбудетеся від старих проблем.
Не можна лаятися і сваритися один з одним.
Народні прикмети 3 лютого
- Якщо на Максима зірвалася важлива зустріч - це до добра. Вважається, що Бог відвів від біди.
- Вночі через хмари видно місяць, буде хороший урожай зернових.
- Ясне небо віщувало сильні затяжні морози і поганий урожай.
- Якщо півмісяць "встромився" в хмари, то рік буде сверхврожайним.
Іменинниками 3 лютого є: Агнія, Анна, Євген, Іван, Ілля, Максим. Привітайте цих людей з днем ангела!
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