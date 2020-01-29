Свято 29 січня: що сьогодні категорично не можна робити, всі прикмети

29 січня у православних - День поклоніння чесним веригам апостола Петра
Яке сьогодні свято. 29 січня християни поклоняються чесним веригам святого апостола Петра, одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, першого папи Римського.
Першоверховного святого апостола вважали покровителем домашньої худоби. В цей день у слов'ян було прийнято наглядати за тваринами і перевіряти, чи вистачає їм корму. Звідси походить народна назва свята 29 січня - Петро-Півкорм. Дата має певні традиції та заборони, пов'язані з деякими домашніми роботами.
Як свідчать церковні перекази, після арешту апостола Петра у 42 році за розпорядженням царя Ірода Агріппи за проповідь про Спасителя, його кинули до темниці й закували в ланцюги. Вночі, перед судом, з'явився янгол Господній і зняв залізні вериги, а потім вивів святого з місця ув'язнення.
Апостол Петро у в'язниці в Єрусалимі та пришестя янгола (Фото з відкритих джерел)
Через деякий час християни знайшли ці самі ланцюги та зберігали їх, як велику реліквію. Вериги апостола мали чудесну здатність зцілювати хворих від різних недуг. У V столітті їх перенесли з Єрусалиму до Константинополя, а частина ланцюга зберігається в Римі.
Вериги святого Петра в Римі (Фото: father-ingwar.livejournal.com)