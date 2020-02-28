Свято 28 лютого: що не можна робити в цей день, прикмети

Яке сьогодні свято. 28 лютого 2020 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Онисима, якого також називали Онисим-овчар, так як саме в останні дні лютого належало здійснювати обряди, обіцяли хороший приплід овець. Онисима вважають покровителем пастухів.

Наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже існувала на Русі прикмета, що сьогодні зимушка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводжали зиму. На Онисима погода не радує теплом, так як зима лютує, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно радів. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні, водять хороводи.

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Софія.

28 лютого вшановували пам'ять Онисія (фото з відкритих джерел)

Прикмети цього дня:

Багато води на дорогах – чекай гарного сінокосу.

Вітер дме з східної сторони – влітку будуть піщані бурі

Якщо у цей день чути гавкання лисиць далеко – чекайте снігопаду.

Якщо сніг у цей день практично повністю розтане – сіна буде багато.

Яскраво-червоний захід сонця передвіщає сильний сніг.

Мало снігу – чекай неврожаю.

Що не можна робити в цей день: