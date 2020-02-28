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Свято 28 лютого: що не можна робити в цей день, прикмети

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28 лютого православні християни вшановують пам'ять святого Онисима

Яке сьогодні свято. 28 лютого 2020 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Онисима, якого також називали Онисим-овчар, так як саме в останні дні лютого належало здійснювати обряди, обіцяли хороший приплід овець. Онисима вважають покровителем пастухів.

Наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже існувала на Русі прикмета, що сьогодні зимушка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводжали зиму. На Онисима погода не радує теплом, так як зима лютує, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно радів. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні, водять хороводи.

Сьогодні іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Софія.

28 лютого вшановували пам'ять Онисія (фото з відкритих джерел)

Прикмети цього дня:

  • Багато води на дорогах – чекай гарного сінокосу.
  • Вітер дме з східної сторони – влітку будуть піщані бурі
  • Якщо у цей день чути гавкання лисиць далеко – чекайте снігопаду.
  • Якщо сніг у цей день практично повністю розтане – сіна буде багато.
  • Яскраво-червоний захід сонця передвіщає сильний сніг.
  • Мало снігу – чекай неврожаю.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.
  • Не можна працювати молотком, сокирою або фарбувати, інакше ви можете нашкодити аурі будинку – тих, що живуть у будинку почнуться проблеми з фінансами.
  • Не можна в цей день давати в борг, люди говорили, що ці гроші ніколи не повернуть.
  • Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, або, простіше кажучи, непотрібні речі, які можуть притягти погану енергетику.
  • Гостям заборонено приходити в житло без подарунків – з господарями назавжди можна посваритися.
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