Свято 28 лютого: що не можна робити в цей день, прикмети

Яке сьогодні свято. 28 лютого 2020 року в православній церкві вшановують пам'ять святого Онисима, якого також називали Онисим-овчар, так як саме в останні дні лютого належало здійснювати обряди, обіцяли хороший приплід овець. Онисима вважають покровителем пастухів.
Наші предки справляли Онисима-зимоборника, адже існувала на Русі прикмета, що сьогодні зимушка марно намагається перемогти весну. З 28 лютого селяни традиційно проводжали зиму. На Онисима погода не радує теплом, так як зима лютує, що її женуть скоріше звільнити володіння для весни, але народ все одно радів. У селах влаштовують гуляння з безліччю розваг, селяни співають пісні, водять хороводи.
Сьогодні іменини святкують: Олексій, Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Петро, Софія.
28 лютого вшановували пам'ять Онисія (фото з відкритих джерел)
Прикмети цього дня:
- Багато води на дорогах – чекай гарного сінокосу.
- Вітер дме з східної сторони – влітку будуть піщані бурі
- Якщо у цей день чути гавкання лисиць далеко – чекайте снігопаду.
- Якщо сніг у цей день практично повністю розтане – сіна буде багато.
- Яскраво-червоний захід сонця передвіщає сильний сніг.
- Мало снігу – чекай неврожаю.
Що не можна робити в цей день:
- У цей день не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.
- Не можна працювати молотком, сокирою або фарбувати, інакше ви можете нашкодити аурі будинку – тих, що живуть у будинку почнуться проблеми з фінансами.
- Не можна в цей день давати в борг, люди говорили, що ці гроші ніколи не повернуть.
- Забороняється витрачати гроші на непотрібні покупки, або, простіше кажучи, непотрібні речі, які можуть притягти погану енергетику.
- Гостям заборонено приходити в житло без подарунків – з господарями назавжди можна посваритися.