Праздник 28 февраля: что нельзя делать в этот день, приметы

Какой сегодня праздник. 28 февраля 2020 года в православной церкви почитают память святого Онисима, которого также называли Онисим-овчар, так как именно в последние дни февраля полагалось совершать обряды, сулящие хороший приплод овец. Онисима считают покровителем пастухов.
Наши предки справляли Онисима-зимоборника, ведь бытовала на Руси примета, что сегодня зимушка тщетно пытается победить весну. С 28 февраля крестьяне традиционно провожали зиму. На Онисима погода не радует теплом, так как зима злится, что ее гонят поскорее освободить владения для весны, но народ все равно радовался. В деревнях устраивают гуляния с множеством развлечений, крестьяне поют песни и водят хороводы.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Софья.
28 февраля почитали память Онисия (фото из открытых источников)
Приметы этого дня:
- Много воды на дорогах – жди хорошего сенокоса.
- Ветер дует с восточной стороны – летом будут песчаные бури
- Если в этот день слышен лай лисиц вдалеке – ждите снегопада.
- Если снег в этот день практически полностью растает – много сена будет.
- Ярко-красный закат предвещает сильный снег.
- Мало снега – ждите неурожая.
Что нельзя делать в этот день:
- В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не исполнятся.
- Нельзя работать молотком, топором или красить, иначе вы можете навредить ауре дома – у живущих в доме начнутся проблемы с финансами.
- Нельзя в этот день давать в долг, люди говорили, что эти деньги никогда не вернут.
- Запрещается тратить деньги на ненужные покупки, или, проще говоря, бесполезные вещи, которые могут притянуть плохую энергетику.
- Запрещено гостям приходить в жилище без подарков – с хозяевами навсегда можно рассориться.