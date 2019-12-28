Свято 28 грудня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 28 грудня всі православні християни вшановують пам'ять Трифона Печенгського, в народі це свято ще називають Трифонів день. Як свідчить переказ, Трифон протягом усього свого життя був праведним ченцем, тому після смерті отримав статус святого. Він вів аскетичне існування, також є засновником Печенгського монастиря.

Помер святий у віці 88 років, 15 грудня 1583 р. Незадовго до смерті він передбачив братії свого монастиря руйнування обителі і смерть від меча. І дійсно, через 6 років монастир був розорений. Його насельники, пам'ятаючи заборону Трифона влаштовувати бійки у храмі, прийняли смерть, стоячи на колінах за молитвою.

Святий Трифон (фото з відкритих джерел)

В цей день починає виходити на світ Божий нечиста сила. Наші предки вірили, що 28 грудня, день стає довшим, оскільки на землю надходять сонячні промені, і дуже важливо допомогти їм впоратися із зимовою стужею.

Всі прикмети цього дня:

Якщо кішка дуже проситься додому – до сильного морозу.

Якщо зранку дме північний вітер – буде холодно.

Помітили на деревах іній – буде добрий урожай вівса.

Яка погода на Трифонів день, такої погоди чекати в березні.

Червона зоря – ударять морози.

Якщо на полях сніг лежить гладко – чекай неврожаю.

Синиці зібралися зграями і сильно цвірінькають – буде холодно.

Що категорично не можна робити в цей день: