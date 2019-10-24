Свято 24 жовтня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 24 жовтня православні вшановують святого Пилипа Диякона, апостола від сімдесяти. В народі свято має назву день Пилипа або Пилипова тяганина - тобто дороги через погодні умови до цієї дати були дуже важкими для їзди, покривалися грязюкою. Але незважаючи на бездоріжжя, наші пращури повинні були везти зерно на млин, щоб намолоти борошна. Святковий день має свої певні заборони, порушення яких, як вірили, обіцяє нещастя та біди.

Як свідчать церковні легенди, апостол Пилип був родом з Кесарії Палестинської і за час своїх подорожей після відходу з Єрусалиму зробив чимало чудес, виганяв нечистих духів, зціляв кульгавих, проповідував християнство і хрестив багатьох язичників. У Пилипа було чотири дочки, які володіли даром передбачення.

24 жовтня християни вшановують пам'ять святого Пилипа Диякона, апостола від 70-ти (Фото з відкритих джерел)

Після повернення до Єрусалиму після довгих мандрів, він був висвячений святими апостолами в сан єпископа і посланий на проповідь в лідійське місто Траллію. Саме в цьому місті й помер апостол в глибокій старості.

Зображення: Святий Пилип Диякон і эфіоплянин євнух Кандакії в колісниці (Фото з відкритих джерел)

Заборони та повір'я:

За народним календарем день Пилипа ставав початком похолодання, на дорогах з'являлося бездоріжжя, яке тоді називали канителлю чи тяганиною. Звідси прийшов вираз "годі тяганини" - тобто не дивлячись на брудну дорогу потрібно було вирушати в дорогу, адже очікування може привести тільки до погіршення умов.

Вважалося, що в цей день не можна лінуватися, але слід проявляти завзятість у всіх задуманих справах - тоді обов'язково можна домогтися високого результату та успіху. А на ледачих чекали втрати в грошах та невдачі.

Також вірили, що це свято - вдалий час для лікування, а замовляння від хвороб набувають великої силу. Наші пращури на Пилипа ходили в церкву і молили святого про зцілення - вірили, що тоді хвороби швидко відступлять і незабаром настане одужання.

У день Пилипа віруючі в церквах молилися про зцілення і захист від нечистих сил (Ілюстративне фото: instagram.com/l_rakhno)

Також в цей день просили Бога захистити від нечистого і лихого ока заздрісників - православні просили апостола, який прославився вмінням виганяти бісів, вберегти їх від злих духів. Вважалося, що чорти на бездоріжжі намагаються зробити дорогу ще більш небезпечною та важкої.

Побутувало повір'я, що якщо на Пилипа повний місяць, що потрібно дивлячись на нього потримати в руках гаманець або гроші - тоді можна зберегти достаток і уникнути можливих фінансових втрат.

З місяцем пов'язано ще одне правило, і воно стосується жінок. Для збереження краси не можна, щоб на сплячу потрапляло місячне світло або промені.

А ще у повний місяць на Пилипа заборонялося стригти волосся і нігті - порушення цього правила обіцяло великі біди зі здоров'ям.

Головні прикмети у день Пилипа: