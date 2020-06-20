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День Конституції в Україні 2020: скільки будемо відпочивати

STYLERЖиття    20.06.2020 - 10:33
День Конституції в Україні 2020: скільки будемо відпочивати
Скільки українці відпочиватимуть на День Конституції (Фото: freepik)

В кінці червня українці отримають додаткові вихідні дні

День Конституції України відзначається щорічно 28 червня. Це офіційне державне свято в Україні, який відзначають з 1996 року. 28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла першу Конституцію незалежної держави. Цей день вважається офіційним вихідним днем.

У 2020 році 28 червня випадає на неділю і відповідно до законів України, наступний робочий день після офіційного свята автоматично стає вихідним днем. Таким чином українці отримають поспіль три вихідних дні – субота, 27 червня, неділя, 28 червня та понеділок, 29 червня.

Зазвичай у цей день в Україні проходять різноманітні святкові заходи. Однак у 2020 році більшість з них опиняться під забороною через ситуацію з коронавірусом в країні.

На цей момент в Україні діє адаптивний карантин, але масові заходи, концерти, а також будь-які скупчення великої кількості жителів знаходяться під забороною.

Завдяки тому, що українці отримають три дні вихідних поспіль, їх можна буде використовувати для відпочинку на природі.

День Конституції в Україні 2020: скільки будемо відпочивати

Вихідні дні в червні 2020 (Колаж РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки додаткових вихідних днів отримають українці в червні 2020 року.

А також розповідали про те, що названо найбільш цікаві напрями для відпочинку в Україні улітку 2020 року.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Конституциявыходные
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